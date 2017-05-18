ДОРОГИ БУДУТ НОРМАЛЬНЫМИ

В Тверской области в 2017 году приведут в нормативное состояние 365 километров региональных дорог

Тверская область в прошлом году существенно увеличила протяженность отремонтированных дорог. Об этом сегодня сообщил Губернатор Игорь Руденя, выступая перед депутатами регионального парламента с отчетом о деятельности Правительства Тверской области за 2016 год.

Региональной исполнительной властью проведена большая организационная работа для того, чтобы в 2017 году увеличить объемы ремонта и реконструкции дорог до 365 километров.

«Основное внимание будет уделено ключевым направлениям: от Твери до Осташкова, Калязина, Весьегонска. До 2020-го года планируется привести в нормативное состояние большую часть региональных дорог Тверской области», – проинформировал глава региона.

Важнейшее значение имеет развитие в регионе федеральных трасс, ввод развязки на трассе М-10 на въезде в Тверь со стороны Санкт-Петербурга, строительство ещё двух развязок и второй очереди Мигаловского моста. На участках скоростной трассы М-11, благодаря сотрудничеству с компаниями «Роснефть» и «Автодор», дан старт строительству современных комплексов придорожного сервиса.

Совместно с компанией «Автодор» Правительство Тверской области к лету 2018-го года планирует запустить движение по скоростной автодороге М-11 на отрезке от Москвы до Твери.

В 2016 году началось строительство транспортной развязки на станции Чуприяновка. Работы планируется завершить до конца текущего года.

В ближайшее время Правительство Тверской области повысит требования к качеству и технологиям ремонта региональных автодорог до уровня федеральных стандартов.

Пресс-служба Правительства Тверской области.