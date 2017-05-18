ПРОИЗВОДСТВО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ВЫРОСЛО

Сельхозпроизводство в Тверской области выросло на 8,2%

по итогам 2016 года

Индекс объёма выпуска продукции сельского хозяйства в Тверской области в 2016 году увеличился на 8,2%. Об этих и других достижениях отрасли рассказал сегодня Губернатор Игорь Руденя, выступая перед депутатами регионального парламента с отчетом о работе Правительства Тверской области за прошлый год.

«Динамика развития сельского хозяйства в 2016-м году подтверждает, что АПК может стать локомотивом экономики нашего региона», – сказал Игорь Руденя.

Роста удалось достичь, в основном, благодаря успехам в животноводстве. Как следует из отчета, усилия Правительства области сосредоточены на обеспечении сбалансированного развития сельскохозяйственной отрасли: в минувшем году существенно возросло производство мяса. Для преодоления отставания в молочном производстве усиливается господдержка строительства молочных ферм и перерабатывающих производств. Лидерами являются Конаковский, Калининский и Кувшиновский районы

Системные меры профильного министерства направлены и на развитие растениеводства.

Как отметил Игорь Руденя в ходе общения с журналистами, в регионе будут восстанавливать инфраструктуру по хранению зерновых культур, которая, по оценке главы региона, отсутствует в должных объемах.

«Также для дальнейшего развития АПК необходимо активизировать работу с Росагролизингом, Россельхозбанком и другими институтами», – обозначил Губернатор.

В прошлом году в Тверской области начался масштабный процесс ввода в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, также усилилась комплексная поддержка товаропроизводителей. В 2016-м году введено в оборот более 11 тыс. га пашни. План на 2017-ый год – 20 тыс. га. Всего за ближайшие 5 лет планируется ввести в оборот 100 тыс. га сельхозземель.

Общий объем господдержки АПК в регионе в 2016 году составил около 1,7 млрд рублей. Отмечен и приток частных инвестиций. В прошлом году в Тверской области были построены животноводческие комплексы, молокоперерабатывающее предприятие, овощехранилище. Сейчас в АПК региона реализуется 18 инвестпроектов с общим объёмом инвестиций более 14 млрд рублей, говорится в отчете.

Пресс-служба Правительства Тверской области.