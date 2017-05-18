ГУБЕРНАТОР РУДЕНЯ ОТЧИТАЛСЯ О РАБОТЕ

Губернатор Игорь Руденя выступил с отчетом о работе Правительства Тверской области за 2016 год

Сегодня на заседании Законодательного Собрания Тверской области Губернатор Игорь Руденя впервые выступил с отчетом о деятельности Правительства Тверской области. Представлены результаты работы министерств и ведомств за 2016 год.

«Прошедший год показал: Тверская область обладает большим потенциалом и может его реализовать в среднесрочной перспективе», – отметил Игорь Руденя.

Такой вывод позволили сделать ключевые показатели социально-экономического развития.

По инициативе Правительства Тверской области началось приведение в нормативное состояние региональной дорожной сети как основы экономической инфраструктуры. В 2016 году удалось существенно повысить протяжённость отремонтированных дорог. В текущем году работа будет усилена: запланирован ремонт и реконструкция 365-ти километров дорог.

Агропромышленный комплекс Тверской области в 2016 году продемонстрировал рост выпуска продукции на 8,2%. Позитивной динамики удалось достичь, в основном, благодаря успехам в животноводстве.

В Тверской области вырос на 3,5% индекс промышленного производства. Из 14-ти отраслей обрабатывающей промышленности рост зафиксирован в 10-ти. Самые высокие показатели – в транспортном машиностроении, химической и нефтехимической промышленности, текстильном и швейном производствах.

В 2016 году деловые партнеры Верхневолжья реализовали в Тверской области 15 инвестпроектов с общим объемом инвестиций 34 млрд рублей и созданием 1900 рабочих мест. В регионе продолжается работа по совершенствованию инвестиционного законодательства.

Правительство Тверской области в 2016 году обеспечило стопроцентное финансирование социальной сферы. Основные результаты - запуск проекта комплексного ремонта зданий центральных районных больниц, укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения. Особое внимание исполнительные органы государственной власти уделяли вопросам духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи.

Пресс-служба Правительства Тверской области.