Реконструкция площади Победы в Твери пройдет в три этапа

Реконструкция площади Победы в Твери обсуждалась на совещании, которое провел Губернатор Тверской области Игорь Руденя совместно с представителями администрации города.

«Это центральное место города. Твери нужны такие площадки, куда можно пригласить туристов, прогуляться с семьей. Мы должны сделать Тверь настоящей столицей, удобной и привлекательной для людей», – подчеркнул Игорь Руденя.

Реконструкция будет вестись в три этапа. Первый – обустройство пространства рядом с Обелиском Победы, дорожек, ведущих к Вечному огню. Второй этап – ремонт пешеходных мостов, спуска к Вечному огню, дорожек справа и слева от основной аллеи. Также предусмотрено озеленение территории, установка урн и скамеек. На третьем этапе запланированы работы по берегоукреплению, создание смотровой площадки, мини-амфитеатра.

Губернатор обратил внимание, что в проекте необходимо заложить максимально безопасные и удобные для посетителей решения, а также продумать подсветку объектов комплекса.

После доработки проектной документации состоятся конкурсные процедуры по определению подрядчика. Первый этап реконструкцииплощади Победы планируется реализовать до ноября текущего года.

Также на совещании обсуждались детали строительства пешеходного моста через Тьмаку, который соединит набережную Волги за стадионом «Химик» и площадку возле храма Михаила Тверского и станет частью запланированного комплекса.

На недавней встрече с председателем Совета директоров компании «Агранта» Сергеем Бачиным достигнута договоренность об участии компании в строительстве сооружения. Проектные работы, необходимая документация и согласования по мосту будут завершены в течение 2017 года. Весной 2018 года планируется начать возведение объекта.

Пресс-служба Правительства Тверской области.