НОВЫЙ МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Игорь Руденя представил сотрудникам Министерства здравоохранения Тверской области нового руководителя

Сегодня, 17 мая, Губернатор Игорь Руденя представил сотрудникам регионального Минздрава заместителя Председателя Правительства – Министра здравоохранения Тверской области Виталия Синоду. В числе задач ведомства глава региона назвал проведение аттестации руководителей всех медицинских учреждений региона, повышение квалификации специалистов отрасли, актуализацию нормативно-правовой базы.

«Сегодня наше здравоохранение профинансировано в полном объеме. Мы выполняем майские указы Президента Владимира Путина. Важно, чтобы мы достигли ключевых показателей – это снижение смертности, решение вопросов демографии, обеспечение лекарственными препаратами», – подчеркнул Игорь Руденя.

По словам Губернатора, сегодня отмечается позитивная динамика в ряде показателей отрасли. Для сохранения положительных тенденций необходимо усилить кадровую политику в учреждениях здравоохранения всех уровней, обеспечить повышение квалификации специалистов. В больницах должен быть достойный кадровый состав, люди с понимаем своих целей и задач, с моральными ориентирами, убежден Игорь Руденя.

В настоящее время в сфере здравоохранения Тверской области заявлены масштабные проекты – строительство детской областной клинической больницы, поликлиники в Южном, развитие санавиации.

«Министерству необходимо обеспечить эффективность всех ключевых мероприятий отрасли. Сегодня важно поднять престиж системы здравоохранения Тверской области. Наша задача – начать более динамичную работу по повышению уровня и качества медицины в регионе», – сказал Губернатор.

Пресс-служба Правительства Тверской области.