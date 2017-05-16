Светлана Вержбицкая назначена директором Тверского академического театра драмы

Светлана Вержбицкая возглавит Тверской академический театр драмы. Предложение занять пост директора ключевого для Верхневолжья учреждения культуры озвучил Губернатор Игорь Руденя на встрече, которая состоялась сегодня, 16 мая.

Игорь Руденя подчеркнул, что развитию культурной сферы Тверской области в регионе уделяется особое внимание.

«Драматический театр является центром культурной жизни нашего общества. Требуется развить его содержательно и технически привести в соответствие с современными требованиями. Мы бы хотели, чтобы наша культурная жизнь была приближена к московской и санкт-петербургской», - сказал Игорь Руденя.

Глава региона отметил, что Светлана Вержбицкая уже выступала инициатором проведения в театре драмы работ по обновлению сцены и света. Необходимо продолжить совершенствование технического оснащения учреждения, считает Игорь Руденя, а также проработать репертуар таким образом, чтобы каждый приезжающий в столицу Верхневолжья стремился посетить театр драмы.

Кроме того, Губернатор поставил задачу вовлечь в культурную жизнь столицы региона жителей муниципальных образований. Для этого, по мнению Игоря Рудени, необходимо на системной основе организовать в драмтеатр культурные туры из городов и районов.

«Уверен, что у вас получится сделать театр драмы учреждением федерального уровня. Вы человек опытный, талантливый. Мы будем оказывать поддержку в этой работе», - обозначил Губернатор Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области.