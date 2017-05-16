СУБСИДИИ УВЕЛИЧЕНЫ В 3,5 РАЗА

В Тверской области в 3,5 раза увеличены субсидии аграриям на новую сельхозтехнику

В Тверской области в 2017 году направят более 25,4 млн рублей на субсидии сельхотоваропроизводителям за приобретенную новую технику – почти в 3,5 раза больше, чем в прошлом году. Решение принято сегодня, 16 мая, на заседании областного Правительства, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

«Это позволит просубсидировать приобретение более 180 единиц техники, в том числе через компанию «Росагролизинг». Обновление и расширение парка машин поможет решить задачи ввода в оборот земель сельхозназначения, развития растениеводства и молочного животноводства», – обозначил Игорь Руденя.

В настоящее время в регионе активно идет переоснащение парка сельхозтехники. Главная цель – повысить показатели энергообеспеченности, что позволит увеличить объемы выпускаемой продукции, производительность труда.

На начало мая текущего года в хозяйствах АПК насчитывается порядка 3,5 тыс. тракторов, 380 зерновых комбайнов, 900 косилок, свыше 1000 единиц другой специальной техники.

«В прошлом году в Тверской области было дополнительно введено в оборот 11% сельхозземель от общего объема, в этом году планируем 20%. А значит, количество тракторов, навесного оборудования по почвообработке необходимо пропорционально увеличивать на 20%», – подчеркнул Губернатор.

С учетом перспективных для развития направлений АПК расширяется количество наименований техники, которая подлежит субсидированию. В список внесены агрегаты, которые используются для проведения работ при вводе в оборот новых площадей. Также в перечень включены машины и механизмы, которые задействованы в льняном комплексе.

Пресс-служба Правительства Тверской области.