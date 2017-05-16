АВТОМОБИЛИ ДЛЯ ГАИШНИКОВ

16 мая Губернатор Игорь Руденя вручил представителям подразделений ГИБДД Тверской области ключи от новых служебных машин. Автопарк дорожной полиции Верхневолжья пополнился на 27 единиц. На эти цели из регионального бюджета было направлено более 18,5 млн рублей в рамках программы по обеспечению правопорядка и безопасности населения Тверской области.

«Для нас повышение безопасности дорожного движения очень важно. По территории области проходят три федеральные трассы, а сеть региональных дорог — одна из самых протяжённых в ЦФО. Для любого инспектора, который несёт свою службу на территории, важно иметь хороший автомобиль. Это возможность оперативно реагировать на вызовы», — обозначил Игорь Руденя.

Новые автомобили оснащены необходимым оборудованием: светосигнальными громкоговорящими установками и видеорегистраторами. Машины распределены между батальонами ДПС, которые работают на федеральных трассах, и отделами ГИБДД в Ржевском, Торжокском, Краснохолмском, Кашинском, Конаковском, Осташковском и Западнодвинском районах. Также закуплено более 50 видеотрегистраторов для уже эксплуатируемых патрульных машин.

Начальник УМВД России по Тверской области Леонид Андреев поблагодарил Игоря Руденю за содействие в улучшении материально-технического обеспечения службы.

Поступление новой техники позволит сократить время прибытия нарядов ДПС на места дорожно-транспортных происшествий, более эффективно проводить профилактические рейды, мониторинг в очагах аварийности и местах, где могут образоваться заторы. В следующем году обновление автопарка ГИБДД планируется продолжить, отметил Игорь Руденя.

Работа по повышению безопасности дорожного движения в Тверской области носит комплексный характер. В этом году запланирована масштабная кампания по ремонту дорог, а также установка новых дорожных знаков.

«Состояние дорожного покрытия, удобство навигации, разметка, освещённость опасных участков — основные условия для обеспечения безопасности дорожного движения», — подчеркнул глава региона.

Также в планах Правительства Тверской области — развитие фото- и видеофиксации нарушений на региональных и федеральных автодорогах.

На сегодняшний день на территории Верхневолжья за счёт средств областной казны установлено 45 автоматических комплексов фотовидеофиксации: 20 — в Твери, три — на региональных дорогах и 22 — на федеральной трассе М-10. Обсуждается возможность создания системы стационарных комплексов, которые объединят контроль скоростного режима и весогабаритный контроль.

Пресс-служба Правительства Тверской области.