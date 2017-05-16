ЭТО ВАЖНО! РЕГИСТРАЦИЯ В ПАЛОМНИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ

Патриарх Кирилл посетит Тверскую область

Тверская область готовится гостеприимно встретить паломников со всей России в дни празднования 350-летия обретения мощей преподобного Нила Столобенского с 8 по 12 июня. Торжества пройдут на озере Селигер в монастыре Нило-Столобенская пустынь.

Праздничные мероприятия возглавит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который 9 июня в 9.30 совершит божественную литургию, крестный ход и молебен на Соборной площади обители.

Праздничные богослужения в Нило-Столобенской пустыни также пройдут 8, 10 и 11 июня (утром и вечером), 12 июня утром.

«До революции монастырь Нило-Столобенская пустынь был одной из самых посещаемых святынь. Мы ожидаем, что на предстоящие торжества приедут тысячи паломников. Гостей помимо богослужений ждет интересная культурная программа», – отметил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Паломнический лагерь возле монастыря будет работать с 8 по 12 июня. На берегу озера Селигер организуют бесплатное проживание и питание для гостей православного праздника. На территории лагеря в круглосуточном режиме будет вестись дежурство подразделений МВД, МЧС, в том числе на акватории Селигера, развернут медицинский госпиталь. К работе подключат волонтеров, которые будут координировать работу лагеря, оказывать при необходимости помощь гостям.

Предусмотрена организованная доставка паломников до лагеря микроавтобусами от места стоянки автомобилей, расположенной неподалеку, и по воде от речного вокзала в Осташкове.

Будет организована прямая видеотрансляция богослужения, которое проведет Патриарх, молебна, крестного хода. Всем гостям праздника обеспечат возможность увидеть ключевые события торжеств на экранах, установленных на Соборной площади обители и рядом с паломническим лагерем.

Запланирована широкая культурная программа. На берегу Селигера в эти дни пройдет просветительский форум, посвященный 350-летию обретения мощей Нила Столобенского. В рамках форума откроется дискуссионная площадка, пройдет научная конференция.

Рядом с лагерем обустроят концертную зону со сценой. 10 июня здесь состоится праздничный концерт «Русские узоры» с участием ведущих коллективов Тверской области. Центральным событием форума станет фестиваль хоров, на котором запланировано выступление сводного хора из 500 человек.

Во время праздника в паломническом лагере и в расположенной рядом с Нило-Столобенской пустынью деревне Светлица организуют продажу фермерской продукции, товаров местных производителей, сувениров. Будет работать туристско-информационный центр.

Паломнический центр начал работать в Тверской области с 18 апреля для координации туристических групп и информирования потенциальных гостей. По номеру «горячей линии» центра 8-800-350-28-90 (звонок бесплатный) можно получить информацию об участии в праздничных мероприятиях. Часы работы «горячей линии» – с 8.00 до 20.00 ежедневно.