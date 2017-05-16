НОВЫЕ АВТОМОБИЛИ "СКОРОЙ ПОМОЩИ!

40 новых автомобилей скорой помощи закупят в Тверской области в 2017 году

Обновление автопарка службы скорой медицинской помощи Тверской области стало одной из тем оперативного совещания Губернатора Игоря Рудени с членами Правительства региона. В этом году планируется закупить как минимум 40 новых автомобилей. Машины будут распределены между районами, которые испытывают в них наибольшую потребность.

Модернизация парка санитарных автомобилей Верхневолжья — одна из задач, обозначенных Игорем Руденей как часть работы по повышению в регионе качества скорой и неотложной медицинской помощи.

Поддержку региону в этом направлении готов оказать федеральный центр. Об этом сообщила заместитель Министра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева на встрече с Игорем Руденей 12 мая.

В настоящее время из более чем 300 машин скорой помощи Тверской области около половины имеют срок эксплуатации более 5 лет. За последнее время автопарк санитарных автомобилей частично обновлён: в 2014-2015 годах поставлено 62 скорых, ещё 37 закуплено в 2016-м. Продолжается внедрение системы диспетчеризации санитарного транспорта: она предусматривает отслеживание движения машин в онлайн-режиме и интеграцию с системой 112.

Благодаря принятым мерам в первом квартале текущего года смертность от ДТП на территории региона снизилась на 18,5% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

По мнению Игоря Рудени, необходимо рассмотреть перспективы перевода части машин службы скорой помощи на газомоторное топливо

«Если есть возможность использования газомоторного топлива — нужно это делать в тех районах, где есть соответствующие заправки», — отметил глава региона.

Пресс-служба Правительства Тверской области.