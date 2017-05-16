БЮДЖЕТ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ - ПРОФИЦИТНЫЙ

В 2016 году профицит бюджета Тверской области составил более 4,3 млрд рублей

Сегодня, 16 мая, Губернатор Игорь Руденя провёл заседание Правительства Тверской области. Первым вопросом повестки дня рассмотрели отчёт об исполнении регионального бюджета за 2016 год. Доходы областной казны составили более 51,7 млрд рублей, расходы — 47,4 млрд рублей.

«По итогам прошлого года Тверская область вышла на профицитный бюджет: профицит составил 4 млрд 395 млн рублей. Объём государственного долга региона сократился на 1,6 млрд рублей. В результате замещения коммерческих кредитов бюджетными кредитами удалось почти на 700 млн рублей снизить расходы на обслуживание госдолга. Это позволило направить средства на более важные цели: газификацию, сельское хозяйство, образование, здравоохранение», — отметил Губернатор.

По итогам 2016 года Правительством области выполнены все социальные обязательства, обеспечена реализация майских указов Президента РФ. На эти цели было направлено около 32 млрд рублей — 70% регионального бюджета.

Ещё один итог — увеличение налоговых и неналоговых доходов областного бюджета более чем на 1,2 млрд рублей. Результат достигнут благодаря повышению налоговой дисциплины жителей Тверской области и вовлечению в экономику новых объектов налогообложения.

Кроме того, из федерального бюджета были получены дополнительно около 1,5 млрд рублей на поддержку сельхозтоваропроизводителей и приведение дорожной сети региона в нормативное состояние.

В числе ключевых задач Губернатор обозначил дальнейшее сокращение долговой нагрузки, мобилизацию доходов, повышение сбалансированности бюджета Тверской области.

«Качественный бюджет — это главное условие социально-экономического развития региона», — подчеркнул Игорь Руденя.

Пресс-служба Правительства Тверской области.