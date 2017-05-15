БУДУТ НОВЫЕ СПОРТПЛОЩАДКИ

В 2017 году в Тверской области установят 13 спортплощадок и 27 уличных тренажёрных комплексов

Определены муниципальные образования Тверской области, в которых в этом году будут установлены плоскостные спортивные сооружения и комплекты уличных тренажёров. Тему обсудили сегодня, 15 мая, на оперативном совещании Губернатора Игоря Рудени с членами регионального Правительства.

«При выборе мест установки спортивных комплексов необходимо учитывать потребность в таких объектах, общее количество населения, наличие инфраструктуры для досуга молодежи», — обозначил Игорь Руденя.

Также Губернатор отметил высокую роль личной заинтересованности глав городов и районов, сельских поселений в развитии спортивной инфраструктуры на территории региона.

Установка площадок будет вестись на условиях софинансирования из регионального и местного бюджетов. О своём желании принять участие в программе заявили 22 муниципалитета. По решению конкурсной комиссии из 43 заявок одобрено 40.

Многофункциональные спортивные площадки появятся в Бежецком, Весьегонском, Западнодвинском, Кувшиновском, Лихославльском, Бологовском, Торжокском, Вышневолоцком, Старицком районах, посёлке Белый Городок Кимрского района, а также Каблуковском, Михайловском и Бурашевском сельских поседениях Калининского района.

Кроме того, в 18 городах и районах области будет установлено 27 комплектов уличных тренажёров.

По поручению Игоря Рудени каждые полгода специальная комиссия будет проверять, насколько активно новые комплексы используются по назначению.

Всего на улучшение спортивной инфраструктуры в муниципальных образованиях Верхневолжья в 2017 году направят около 55 млн рублей. Кроме установки уличных спортплощадок и комплектов тренажёров, субсидии из регионального бюджета предназначены на укрепление материально-технической базы 46 спортшкол.

Пресс-служба Правительства Тверской области.