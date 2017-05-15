ЖИЛЬЕ - МОЛОДЫМ!

Игорь Руденя вручил жилищные сертификаты молодым семьям Тверской области

Сегодня, 15 мая, Губернатор Тверской области Игорь Руденя вручил сертификаты на жилье 29 молодым семьям Верхневолжья. Всего в 2017 году финансовую помощь от региона для решения жилищного вопроса получат 75 семей. Все они уже в этом году станут обладателями собственного жилья.

Повысить доступность жилья для молодых семей – одна из ключевых задач, которую поставил в Майских указах Президент Владимир Путин.

«Уже в следующем году планируем увеличить помощь по этому направлению. Сегодня здесь много молодых радостных лиц, наших юных граждан, которые являются надеждой Тверской области. Мы стараемся обеспечить вам как можно большую поддержку, чтобы регион развивался, и чтобы вы видели здесь перспективы», – сказал Игорь Руденя.

Губернатор подчеркнул, что Правительство области рассчитывает в течение ближайших лет полностью ликвидировать очередь на жилье для тех, кто хочет участвовать в программе. На сегодняшний день желание воспользоваться государственной поддержкой выразили более 600 молодых семей.

В 2017 году в два раза увеличены средства областного бюджета на помощь молодым семьям. Регион выделяет почти 10 млн рублей. 18,3 млн рублей – федеральные средства, что на 5 млн рублей больше, чем в прошлом году. Субсидии получат 19 муниципальных образований.

В 2017-м также с 54% до 43% снижена нагрузка на местные бюджеты по софинансированию, что позволит расширить возможности участия муниципалитетов в программе. Всего от районов в этом году на поддержку молодых семей будет направлено более 21,8 млн рублей.

Таким образом, общий объем финансирования жилищной программы в текущем году составляет 50,1 млн рублей.

Со стороны области предусмотрена дополнительная поддержка молодых семей-участников программы, у которых в течение года после получения субсидии родился ребенок. Из областного бюджета им предоставляется дополнительная социальная выплата в размере 10% от стоимости жилья.

Преимущественным правом на получение жилищной субсидии обладают многодетные молодые семьи. Одна из них – семья Израйлевых из Твери.

«Мы вступили в программу и вот он – сертификат. Хотим выразить слова благодарности за весомую помощь нашей семье», – сказал Иван Израйлев.

Справочно: Программа обеспечения жильем молодых семей реализуется в регионе с 2007 года. За это время мерой государственной поддержки воспользовались более 1500 семей Верхневолжья.

Размер суммы жилищных сертификатов варьируется от 200 тысяч рублей до 1,2 млн рублей, в зависимости от количества членов семьи.

Денежный сертификат может быть использован на уплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение жилья, а также на строительство дома.

Пресс-служба Правительства Тверской области.