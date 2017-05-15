БУДУТ ПРОВЕРЯТЬ ПОДСТАНЦИИ

Игорь Руденя поручил проверить обеспечение безопасности на подстанциях Тверской области

14 мая 15-летний житель Краснохолмского района погиб от удара электрическим током. Подросток проник в здание трансформаторной подстанции в деревне Дор. По данным ГУ МЧС России по Тверской области, объект не был закрыт для доступа посторонних лиц. Точные обстоятельства гибели ребёнка устанавливаются. В связи с трагическим событием Губернатор Игорь Руденя дал поручение проверить соблюдение требований безопасности на подстанциях региона.

«Подстанции являются объектами повышенной опасности. Они обязательно должны быть закрыты. Необходимо провести проверку всех подстанций региона и в течение месяца исправить ситуацию там, где это потребуется», — обозначил Игорь Руденя.

В комплексных проверках будут задействованы организации, ответственные за эксплуатацию объектов, представители МЧС, главы муниципалитетов и сельских поселений.

Пресс-служба Правительства Тверской области.