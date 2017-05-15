Владимир Путин чаще всего встречался с Игорем Руденей

Губернатор Тверской области Игорь Руденя вошел в число россиян, с которыми за прошедший год чаще всего виделся президент России. Такие данные опубликовало издание «Коммерсантъ», которое подвело итоги тринадцатого года президентства Владимира Путина c мая 2016 года по май 2017-го.

За это время глава государства трижды встречался с руководителем нашей области.

4 июля 2016 года Игорь Руденя доложил Владимиру Путину о социально-экономической ситуации в регионе и от имени жителей пригласил президента посетить Верхневолжье. Предложение было принято, и уже 28 июля глава государства с рабочим визитом прибыл в Тверскую область.

В Конаковском районе прямо в поле Владимир Путин в неформальной обстановке пообщался с работниками агрофирмы «Дмитрова Гора», попробовал продукцию местного производства.

Затем в ходе двусторонней встречи президент и тверской губернатор обсудили наиболее актуальные для региона вопросы. Это ремонт дорожной сети, строительство путепровода в Чуприяновке, Западного моста в Твери, а также детской поликлиники в микрорайоне «Южный» областной столицы.

По результатам встречи по всем объектам были приняты положительные решения. В прошлом году на ремонт дорог региона из федерального центра было дополнительно направлено около полутора миллиардов рублей, а объем работ вырос в три раза.

В этом году начнется возведение подземного переезда и пешеходного перехода на станции Чуприяновка, детской поликлиники в «Южном». Оба объекта планируется сдать в следующем году. Тогда же планируется приступить к строительству Западного моста.

Также Игорь Руденя представил Владимиру Путину два амбициозных инфраструктурных проекта – «Тверь Сити» и «Тверь Экспо». Первый из них предполагает реконструкцию железнодорожного и автовокзалов главного города Верхневолжья и создание современного делового центра. Это позволит привлечь в регион крупные компании из Москвы и Санкт-Петербурга, создать тысячи рабочих мест для нашей молодежи.

В результате второго проекта в Твери появится выставочный центр европейского уровня.

После двусторонней встречи Владимир Путин провел в Конаковском районе совещание с главами регионов ЦФО, посвященное теме развития сельского хозяйства центрального Нечерноземья.

В сентябре 2016 года Игорь Руденя принял участие во встрече президента с вновь избранными главами регионов. А 12 декабря 2016 года на очередной встрече в Кремле президент и тверской губернатор обсудили реализацию «майских» указов и демографическую ситуацию в регионе. Кроме того, речь зашла в патриотическом воспитании молодежи. Владимир Путин одобрил инициативу главы региона о проведении в Тверской области на постоянной основе Международной военно-исторической экспедиции «Калининский фронт».

Эксперты отмечают, что исследование «Коммерсанта» подтвердило, с одной стороны, мощнейший ресурс тверского губернатора в лоббировании интересов области на федеральном уровне. С другой стороны, интенсивный график встреч Владимира Путина и Игоря Рудени еще раз говорит о готовности федеральной власти и в дальнейшем поддерживать инициативы действующего губернатора.

Стоит отметить, что, по данным издания ««Коммерсантъ», в список россиян, с которыми за последний год Владимир Путин встречался наиболее часто, вошли председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, глава ОАО «РЖД» Олег Белозеров и председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

Михаил Бородов.