НАГРАДЫ МЕДСЕСТРАМ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Игорь Руденя вручил награды медицинским сестрам Тверской области

Сегодня, 12 мая, в областном клиническом перинатальном центре состоялось торжественное мероприятие, посвященное международному Дню медицинской сестры. Лучших представителей профессии поздравили Губернатор Игорь Руденя, заместитель Министра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева, заместитель Председателя Государственной Думы РФ Владимир Васильев, председатель Законодательного Собрания Сергей Голубев.

«Это особенная профессия, где люди остаются работать только по зову сердца. Здесь, в перинатальном центре, мы понимаем, какую важную миссию по сохранению здоровья медицинские сестры выполняют буквально с первых минут рождения человека», - отметил Губернатор Игорь Руденя.

Глава региона осмотрел консультативно-диагностический центр учреждения, медико-генетическую лабораторию, родовое отделение, отделение патологии новорожденных и недоношенных детей. Также Губернатор посетил музей Екатерины Михайловны Бакуниной, чье имя носит перинатальный центр. Ее судьба была тесно связана с тверским краем. В девятнадцатом веке эта выдающаяся женщина, спасая раненых в боях солдат и офицеров, заложила традиции высокого социального служения медицинских сестёр в России.

Продолжателями этих традиций являются нынешние сотрудники медицинских учреждений региона. В феврале этого года, когда произошёл пожар в детской областной больнице, самообладание и профессионализм медсестёр и врачей помогли спасти всех пациентов.

«Если врач имеет хорошую помощницу – это больше 50 процентов успеха. Медсестра больше работает с пациентами, всегда находится рядом с ними. Министром здравоохранения РФ поставлена задача поднимать престиж этой профессии», - отметила Татьяна Яковлева.

Игорь Руденя подчеркнул, что для Правительства области развитие здравоохранения – ключевое направление в социальной сфере. В регионе реализуется комплексная программа ремонта зданий медучреждений, развивается система социальной поддержки медсестёр и врачей. В рамках выполнения майских указов Президента России Владимира Путина планируется повышение окладов медицинских работников. К концу 2017 года в полтора раза увеличится средняя зарплата младшего медперсонала.

Игорь Руденя поблагодарил медсестер за подвижнический труд, заботу о пациентах, сострадание и доброту и вручил лучшим представителям профессии заслуженные награды.

Пресс-служба Правительства Тверской области.