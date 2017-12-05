ИГОРЬ РУДЕНЯ - В ЧЕТВЕРКЕ!

Игорь Руденя вошел в четверку самых медийных губернаторов ЦФО

По данным информационно-аналитической системы «Медиалогия», опубликованным сегодня, губернатор Игорь Руденя упрочил свои позиции в рейтинге медийной активности глав регионов по итогам апреля.

Среди руководителей субъектов Центрального федерального округа тверской губернатор занимает 4-е место (по итогам марта было 5-е). В общероссийском рейтинге Игорь Руденя поднялся сразу на пять ступенек, встав на 24-ю строчку.

«Сообщения из Тверской области все чаще попадают в федеральную ленту новостей, и это объективно влияет на рейтинг губернатора», – считает Нина Метлина, главный редактор журнала «Реноме».

По мнению эксперта, в апреле СМИ активно сообщали о достигнутых договоренностях главы региона и руководства «Российских железных дорог» по развитию транспортной инфраструктуры и реализации социальных проектов. Много информации опубликовано о газификации отдаленных районов области. Особое внимание СМИ обратили на старт масштабной экспедиции «Ржев. Калининский фронт», проведение которой поддержано президентом Владимиром Путиным. Важным информационным поводом стала подготовка к празднованию 350-летия обретения мощей преподобного Нила Столобенского и новость о том, что в торжественных мероприятиях планируется участие Патриарха Кирилла.

«Тверская область находится в центре важных событий, происходящих, в том числе, по инициативе губернатора Игоря Рудени. Они заметно влияют на качество жизни и во многом определяют информационную картину каждого дня», – отмечает Нина Метлина.

Михаил Бородов.