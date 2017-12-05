740 МИЛЛИОНОВ НА ПОСЕВНУЮ

Аграрии Тверской области получили 740 млн рублей на проведение посевной

В Тверской области продолжаются весенне-полевые работы. На сегодняшний день на проведение посевной аграриям уже перечислено порядка 740 млн рублей — в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тему обсудили на оперативном совещании с членами регионального Правительства, которое провёл Губернатор Игорь Руденя.

«Президент РФ Владимир Владимирович Путин поставил задачу по эффективному развитию АПК. В Тверской области это должно быть выражено в росте объёмов производства, вводе в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения, развитии малого и среднего бизнеса на селе, создании новых рабочих мест», — считает Игорь Руденя.

Правительство региона обеспечивает все необходимые условия для своевременного перечисления финансовой поддержки сельхозтоваропроизводителям. В настоящее время они получили около 30% от запланированных средств. По объёмам доведения ассигнований из федерального бюджета сельхозтоваропроизводителям Верхневолжье занимает 36 место среди регионов России.

Всего в этом году на поддержку АПК из областного бюджета и федеральной казны будет направлено около 2,5 млрд рублей.

Планируется посеять 66,9 тыс. га яровых зерновых и зернобобовых культур, 6,8 тыс. га льна-долгунца, картофеля — 23 тыс. га, овощей — 4,3 тыс. га, 56,7 тыс. га кормовых и 2,2 тыс. га масличных культур.

Целевой показатель по вводу в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения на 2017 год — 20 тыс. га. Губернатор Игорь Руденя поставил задачу за ближайшие пять лет ввести в оборот не менее 100 тыс. га сельхозугодий.

Пресс-служба Правительства Тверской области.