ШТРАФЫ НА 1,2 МИЛЛИОНА

С начала года управляющие компании и ТСЖ Тверской области оштрафованы более чем на 1,2 млн рублей

Государственная жилищная инспекция Тверской области рассмотрела 24 дела об административных правонарушениях со стороны УК и ТСЖ, а также 8 дел в отношении должностных лиц. Общий размер штрафных санкций составил более 200 тысяч рублей. Всего с начала года за нарушения в сфере ЖКХ назначено свыше 1,2 млн рублей штрафов.

Государственный надзор за состоянием жилого фонда и деятельностью управляющих компаний должен способствовать повышению качества коммунальных услуг, считает Губернатор Игорь Руденя.

«Тема затрагивает интересы большинства граждан. Любой бизнес, который связан с получением денег от населения, должен быть максимально прозрачным и социально ответственным», — обозначил Игорь Руденя.

В мае прошлого года органы государственного жилищного надзора получили право отзывать и аннулировать лицензии УК. В ходе лицензионного контроля и выявляются многие нарушения.

Чаще всего они касаются некачественного предоставления коммунальных услуг и превышения нормативных сроков проведения ремонта. В числе нарушителей МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, МУП «Теплоэнергетическая компания» Лихославльского района, ООО «Максатихинское управляющее предприятие «Городские коммунальные сети», компания «Тверская генерация», руководители осташковского МУП «Межотраслевое коммунальное хозяйство» и МУП «Погорельские коммунальные услуги» Зубцовского района.

За нарушение правил безопасного использования внутридомового и внутриквартирного газового оборудования оштрафованы ржевское ТСЖ «Республиканская 34» и ТСЖ «Наш дом» из Вышнего Волочка. Также вынесены административные взыскания за ненадлежащее содержание общего имущества многоквартирных домов, нарушение законодательства об энергоэффективности, неразмещение информации в государственной информационной системе «ЖКХ».

В ГЖИ отмечают, что штрафы управляющая организация обязана оплачивать из прибыли компании, а не за счёт повышения платы за услуги для собственников жилых помещений.

Если суммы в квитанциях увеличились, и УК объясняет это необходимостью платить штраф, налицо грубое нарушение жилищного законодательства. Сообщить о нём можно по телефону «горячей линии» Госжилинспекции Тверской области (4822) 65-50-11.

Пресс-служба Правительства Тверской области.