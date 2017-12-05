ПОДДЕРЖКА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Министерство здравоохранения РФ поддержит Тверскую область в расширении сети первичных сосудистых центров

Перспективы открытия в Тверской области еще одного первичного сосудистого центра обсуждались сегодня, 12 мая, на встрече Губернатора Игоря Рудени и заместителя Министра здравоохранения РФ Татьяны Яковлевой.

«Наша главная задача – повышение эффективности работы всех уровней здравоохранения. Сегодня мы активно начали двигаться в части обновления медицины первого звена», – сообщил Игорь Руденя.

Первичные сосудистые центры позволяют оказывать экстренную помощь на районном уровне, без длительной транспортировки пациентов.

«Первичное звено – самое основное в здравоохранении, с него начинается вся работа. Оно влияет на показатели смертности. Поэтому работа таких межрайонных центров очень важна», – отметила Татьяна Яковлева.

Замминистра рассказала, что в ходе работы в регионе специалистов федерального Министерства здравоохранения будут проведены консультации по оказанию поддержки Тверской области в открытии еще одного сосудистого центра. Это возможно сделать, в том числе на базе какого-либо учреждения.

«Нужно посмотреть по районам. К примеру, в Тверской области есть территории, численность населения в которых традиционно увеличивается в летний период», – обозначил Губернатор.

Татьяна Яковлева подтвердила, что в этом вопросе очень важно грамотное территориальное планирование.

Обсуждение темы совершенствования работы первичного звена для оказания помощи гражданам при сердечно-сосудистых заболеваниях будет продолжено в ходе совместной работы специалистов Минздрава России и регионального Министерства.

Справочно: В Тверской области действуют сеть первичных сосудистых отделений в тверских городских больницах №6, №7, больнице скорой медицинской помощи, а также в Торжке, Удомле, Конаково, Ржеве, Нелидово, Вышнем Волочке, Бежецке.

На базе областной клинической больницы работает региональный сосудистый центр. Здесь пациентам с острыми формами ишемической болезни сердца проводятся сложные высокотехнологичные рентгенохирургические операции стентирования коронарных артерий, кардиохирургические операции шунтирования сосудов сердца.

В регионе также действуют семь центров здоровья, где бесплатно проводят комплексные обследования, направленные на выявление факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Центры здоровья для взрослых организованы на базе областного клинического кардиологического диспансера, Вышневолоцкой, Кашинской, Конаковской и Ржевской ЦРБ, для детей – в городской детской клинической больнице №3 в Твери и в Нелидовской районной больнице.

Пресс-служба Правительства Тверской области.