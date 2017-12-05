ПОБЕДНЫЙ МАЙ…

В Конаковском районе прошли мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы.

Жители района вместе со всей страной отметили 72-ю годовщину со дня победы нашей страны в самой кровопролитной в истории человечества второй мировой войне, ставшей для всех нас Великой Отечественной. Идут годы, но не становится меньше людей, которые приходят в эти майские дни на братские могилы и мемориалы, выходят на митинги и торжественные марши, участвуют в акции «Бессмертный полк» и возлагают цветы к подножиям монументов. Уже четвертое послевоенное поколение свято хранит память о войне, которая передается от прадедов и дедов – к сыновьям, внукам и правнукам. Память о той высокой цене, которой была завоевана Победа.

ГЛАВНЫЙ МИТИНГ РАЙОНА

В канун Дня Победы, 5 мая, у мемориала сержанта Васильковского состоялся главный районный митинг, на котором присутствовали ветераны войны и труда, школьники и студенты, главы и сотрудники администраций городских и сельских поселений, представители предприятий, организаций, силовых структур… Делегации прибыли практически со всех уголков Конаковского района. В митинге, разумеется, принял участие и ветеран войны № 1 Тверской области, полный кавалер ордена Славы, Почетный гражданин Тверской области, Конаковского района и г. Конаково Иван Андреевич Рулев.

Митинг начался под торжественные звуки Гимна Российской Федерации. Первой выступила глава Конаковского района Людмила Козлова:

- День Победы - это священный праздник. И в этот день хочется поздравить, прежде всего, наших ветеранов, участников войны, а также тружеников тыла, малолетних узников концлагерей, детей войны - всех тех, кто жертвовал личным, жертвовал своим здоровьем и своими жизнями ради того, чтобы сегодня над нашими головами было чистое голубое небо.

Людмила Алексеевна зачитала поздравления от губернатора Тверской области Игоря Рудени. Затем слово взяла уполномоченный по правам человека в Тверской области Надежда Егорова:

- Дорогие друзья! Я сердечно поздравляю вас с великим праздником – Днем Победы. Этот праздник, действительно, великий, и другого слова для него найти нельзя. Величие его - в нашем народе, одержавшем такую грандиозную победу. Велик его подвиг, и самое главное, что год за годом мы собираемся на этом святом месте, маленьком клочке земли у деревни Рябинки, от которого и пошло контрнаступление под Москвой, и от того боя, где сержант Васильковский совершил свой бросок на амбразуру вражеского дзота – он был очень важным. Именно после этого наступления народ поверил, что грозного и страшного врага можно бить и в конечном итоге – победить…

С поздравлением выступил депутат Законодательного собрания Тверской области Денис Дородных:

- За долгие и тяжелые годы войны миллионы отдали свои жизни за Отечество. И в этот день мы гордимся, что в наших жилах течет кровь великих воинов - победителей фашизма. В этот день мы думаем о будущих поколениях, мы хотим, чтобы их никогда не постигла участь тех, по кому безжалостно прошлась война. Поздравляю всех с праздником и хочу пожелать, чтобы связь поколений не прерывалась, чтобы наша история, которой мы гордимся, была жива в наших сердцах и передавалась из поколения в поколение…

С волнением участники митинга слушали слова ветерана полного кавалера ордена Славы Ивана Андреевича Рулева:

- Уважаемые мои земляки! Мое сердце переполняет гордость за то, что не забыто молодежью то великое, что свершилось в 1941-45 годах, и из года в год юность собирается на этом месте. Нами пройден славный, тяжелый, но незабываемый путь. Не много осталось свидетелей той поры противостояния советского народа и всего прогрессивного человечества против фашизма. Я прошел боевой путь от Белгорода до Берлина, через Украину, Белоруссию и Прибалтику. Гордость за этот путь – наша общая гордость. На долю моего поколения выпало немало тяжелого, но особенно повлияла война на судьбы детей. Они, дети войны, сейчас и остаются живыми свидетелями того противостояния. И хочется, чтобы нынешнее молодое поколение подхватило эту эстафету, и смогло защитить свою страну и своих родных, как смогли мы…

О подвиге воинов и преемственности поколений сказал настоятель Ильинского храма с. Селихово протоиерей Виктор Гуров:

- Мы стоим у памятника сержанту Васильковскому, который не пожалел своей жизни для того, чтобы наша Родина победила. Каждый участник войны очень часто сталкивался с тем, что он оставался один на один со смертью. Сержант Васильковский совершил свой выбор, он по своему внутреннему состоянию и по своей огромной любви к своим близким и к тем, кто стоял за его спиной – сделал это. Очень важно всем, кто подрастает сейчас, перенять такое отношение к жизни…

Пронзительно остро воспринимались слова стихотворения в исполнении юных воспитанников детского театра Ольги Бардаковой «Теремок»:

Уходят в былое событья и даты,

Но дышат войной пожелтевшие

снимки,

И вновь поднимаются с поля

ребята

В атаку, за нашу деревню

Рябинки…

После минуты молчания был исполнен Гимн России, а почетный караул в форме солдат Красной Армии троекратно выстрелил в небо из винтовок в память о тех, кто остался на полях сражений. К памятной плите мемориала участники митинга возложили цветы и венки. И жизнеутверждающим гимном миру, голубому небу, яркому солнцу и «радости со слезами на глазах» зазвучала нестареющая и оптимистичная, знакомая нам с детства песня «День победы»…А потом в Конакове для ветеранов был устроен праздничный прием главы Конаковского района. По традиции местом приема стало «Домокафе». За празднично накрытыми столами ветераны могли пообщаться, вспомнить жизнь и выпить «фронтовые сто грамм». А атмосферу им создавали творческие коллективы ДК «Современник».