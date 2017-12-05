«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» ПРОШЕЛ ПО ГЛАВНЫМ УЛИЦАМ



Самая яркая и многочисленная по участию жителей акция в рамках празднования 72-й годовщины Великой Победы - это, конечно, «Бессмертный полк». 9 мая во всех поселениях Конаковского района в ней приняли участие тысячи человек. Возраст участников - от самых маленьких дошколят до убеленных сединами пожилых людей. У каждого в семье были те, кто участвовал в сражениях на полях Великой Отечественной войны.

В городе Конаково состоялась самая многочисленная акция. По традиции участники праздничного марша собирались на площади перед военкоматом. Следует сказать, что до строительства Конаковской ГРЭС и нового города эта площадь была главной городской. Так что место сбора исторически обусловлено. Звучали мелодии военных лет, концертную программу показывали артисты городского ДК им. Воровского. Несмотря на дождливую и холодную погоду количество конаковцев, принявших участие в марше по ул. Свободы, вряд ли было меньше, чем в прошлые годы. Ровно в 10 утра колонна направилась к Комсомольскому скверу. Впереди шли юные барабанщицы, затем казаки, затем ветераны… Колонна растянулась на сотни метров! Под четкий барабанный ритм, под торжественный марш плечом к плечу сотни конаковцев с портретами своих героических родственников в руках прошествовали к братской могиле в Комсомольском сквере. Здесь состоялся митинг.

Из истории акции.

Впервые такая акция прошла в городе Томске и была инициирована томскими журналистами Сергеем Лапенковым, Сергеем Колотовкиным и Игорем Дмитриевым. Это движение, можно сказать, вышло из народа и вскоре было поддержано на самом высоком государственном уровне. Конечно, сама идея не являлась чем-то новым, похожие акции проходили и ранее, но «Бессмертным полком» она стала именно после Томска. В День Победы участники акции вышли на главные улицы города с портретами своих воевавших родственников. Очень скоро акция стала проходить и в других городах России и довольно быстро приобрела международный статус. Теперь «Бессмертный полк» проходит и за рубежом. Но самые массовые марши проходят, конечно же, у нас. В этом году только в Москве в «Бессмертный полк» собралось свыше 850 тысяч человек. А по всей России, говорят, набралось до 10 миллионов. Это уже не полк - это целая армия!



Торжественный голос Левитана объявил: «8 мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена, Германия полностью разгромлена. Товарищи красноармейцы, краснофлотцы, сержанты, старшины, офицеры армии и флота, генералы, адмиралы и маршалы, поздравляю вас с победоносным завершением Великой Отечественной войны!...». И зазвучали торжественные звуки Гимна России.

Перед конаковцами выступил представитель губернатора Тверской области Игоря Рудени, начальник главного управления региональной безопасности Тверской области Василий Попенко:

- Уважаемые участники митинга, ветераны, жители города Конаково и Конаковского района! По поручению губернатора Тверской области разрешите поздравить вас со столь знаменательным праздником Великой Победы в самой кровопролитной в истории человечества войне. Этот праздник будет отмечаться нами и дальше в веках, и мы будем помнить всех, кто положил свои головы на полях сражений.

Тверская земля стала тем местом, откуда начался разгром немецко-фашистских захватчиков. Хочется низко поклониться ветерану войны Ивану Андреевичу Рулеву и всем тем, кто ковал победу на фронтах и в тылу. Желаю всем мира и счастья, всех с праздником!

С речами на митинге выступили депутат Законодательного собрания Тверской области Денис Дородных, глава Конаковского района Людмила Козлова, ветеран войны, полный кавалер ордена Славы, Почетный гражданин Тверской области, Конаковского района и города Конаково Иван Андреевич Рулев, начальник военного комиссариата по городу Конаково и Конаковскому району Юрий Неговора, глава города Конаково Валерий Максимов, глава администрации города Конаково Олег Шаталов. Дети прочитали стихи о войне и о мире.

А затем серое дождливое небо расцветилось яркими красками цвето-шумового салюта. И потек бескрайний поток горожан к вечному огню у воинского захоронения: люди возлагали цветы к памятнику погибшим в войне. Прошло 10, 15, 20 минут, а люди все шли. Казалось, весь город пришел сегодня в Комсомольский сквер, чтобы почтить память тех, кто отстоял мир на земле…

После митинга под сенью берез и тополей были накрыты столы для ветеранов. Звучала музыка фронтовых лет, ветераны рассказывали о своем прошлом. Сегодня участников боевых действий почти не осталось, но еще живут дети войны и ветераны трудового фронта, которые восстанавливали страну после пожарищ сороковых. Они – очевидцы той поры и, хотя в те страшные, тяжелейшие годы они были еще детьми, но помнят многое: такое не могло не врезаться в память. Им предстоит доносить до будущих поколений простую и важную мысль: такое не должно повториться.