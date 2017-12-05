Великий май! Победный май!



Дворец культуры «Современник» посвятил 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне две праздничные концертные программы.

6 мая перед началом концерта зрителей поздравляли участники Всероссийской акции «Георгиевская ленточка», в фойе мелодии военных лет исполнял духовой оркестр, работала тематическая выставка декоративно-прикладного творчества.

Программа под названием «Мы все Победою сильны!» открылась выходом знаменной группы, пронесшей через зрительный зал на сцену Знамя Победы. С приветственным словом к зрителям и участникам концерта обратилась глава Конаковского района Л.А.Козлова:

- Присоединяясь ко всем поздравлениям, которые мы будем слышать в эти праздничные дни, прежде всего, я хочу передать вам слова благодарности от губернатора Тверской области И.М.Рудени.

В нашей стране нет такой семьи, которой бы не коснулась война, и мы все должны свято хранить и передавать из поколения в поколение память о великом подвиге нашего народа. Желаю вам здоровья, благополучия и мирного неба над головой!

Идут года, меняются столетия, но всегда будет жить в наших сердцах память о тех, кто отдал свои жизни за Родину, их подвиг стал основной темой театрализованного концерта, построенного в форме выступления фронтовых артистов:

- Артисты эстрады, артисты эстрады,

Концертные фронтовые бригады!

Таланты, друзья, смельчаки,

непоседы,

Внесли мы свой вклад в дело нашей Победы!

Действительно, когда стреляли пушки, музы не молчали, бесстрашным артистам своими талантами удавалось поднять боевой дух солдат на передовой. Вокалисты и танцоры на сцене «Современника» постарались воссоздать атмосферу прифронтовой полосы – с грохотом канонады и письмами от родных, с солдатским юмором и воспоминаниями бойцов о мирной жизни. А главное, с общей мечтой о том дне, когда закончится война. И, конечно же, кульминацией концерта стала песня «День Победы», которую все участники программы пели хором, а зрители, поднявшись со своих мест, им подпевали.9 мая «Современник» также встречал всех победными маршами в исполнении духового оркестра. Несмотря на капризы погоды, настроение на площади перед Дворцом культуры было радостным, чему способствовали выступления любимцев публики – народного ансамбля гармонистов и частушечников «Завалинка», образцового детского театра «Теремок», вокальных коллективов и солистов ДК. Присутствовавшим на празднике ветеранам участники концерта подарили красные гвоздики.

- Май всегда будет ассоциироваться в нашем сознании с весной и Победой. Обернитесь вслед скользящему над нами облаку, вспомните тех, кто мог бы дожить, но не дожил до этого мая, - сказали в завершение ведущие. – Задумайтесь о тех, кто будет встречать май после нас. Для них мы должны сохранить нашу Землю, чтобы всегда летел над ней, гоня перед собой невесомое облако нашей памяти, майский ветер. Ветер мира, ветер жизни, ветер Победы!

Наталья БАРАНОВСКАЯ.