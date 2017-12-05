В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОБЕДЫ

Десятки мероприятий, которые прошли во всех поселениях Конаковского района в первую декаду мая: спортивных, культурных, патриотических, развлекательных – не охватить газетной площадью и журналистскому перу. Поэтому мы вкратце расскажем о самых заметных.

В Конакове на центральной площади в преддверии праздника прошло сразу два парада: о «Параде малышковых войск» мы уже писали в прошлом номере «Зари», а на следующий день силами управления образования и МЦ «Иволга» (руководитель Наталья Ризаева) прошел «Марш Победы» юнармейских отрядов. Строем, в форме, с флагами и с песней стройными колоннами прошли отряды 14 школ Конаковского района. В спорткомплексе ДЮСШ Конаковского района «Олимп» прошел традиционный турнир по боксу среди девушек «Виктория», посвященный Дню Победы. В этот раз в нем приняли участие свыше 170 спортсменок. На открытии присутствовали заместитель главы администрации Конаковского района Аггюль Бородина, главный судья соревнований Сергей Никишин. Праздник юности и бокса длился три дня. Чуть позже в зале единоборств Конаковской СДЮСШОР в течение двух дней проходил еще один праздничный турнир - по самбо «Георгий Победоносец» памяти протоиерея Бориса Ничипорова. География участников была очень обширна, а сам турнир прошел уже в 21 раз! Его открывал настоятель Ильинского храма села Селихово о. Виктор и начальник управления образования администрации Конаковского района Ольга Булгакова.

Из-за плохой погоды перенесли детскую регату парусной секции «Экипаж» (она состоится на берегу Волги 14 мая). Также 13 - 14 мая в СЦ «Олимп» пройдут соревнования по настольному теннису. Зато в День Победы в акватории реки Донховки прошло открытие водно-моторного сезона. Спортсмены секции спустили на воду свои быстроходные пресноводные болиды и даже совершили несколько заездов. Во второй раз проводят автопробег «По следам победы» члены инициативной группы конаковских автолюбителей и любителей автостарины. Старт автопробегу был дан ровно в полдень на конечной остановке автобусов на ул. Гагарина. В пробеге участвовалали более 20 машин, среди них были УАЗы, ГАЗы, «Москвичи», «Жигули» и даже одна «Победа! Автоколонна, украшенная флагами и транспарантами, в сопровождении пожарной машины прошла по маршруту Конаково – Селихово – Рябинки - памятник «катюше» и обратно. Его участники останавливались у памятников и воинских захоронений, чтобы возложить цветы. Футбольные баталии прошли в поселке Редкино на стадионе с гордым именем «Победа» и в селе Юрьево-Девичье.

А в селе Селихово состоялся традиционный конаковский марафон. О нем – ниже.



КОНАКОВСКИЙ МАРАФОН



Начался он с минуты молчания в честь погибших в Великой Отечественной войне. На старт вышли 96 спортсменов, которым предстояло преодолеть три дистанции: 9, 21 и 42 км. Соревноваться приехали бегуны из городов Тверь, Конаково, Вышний Волочёк, Торжок, Талдом, Белый Городок, ЗАТО Озёрный, Кимры, п. Красково, Ярцево Смоленской обл., Солнечногорска, Калуги, Коломны, Москвы, Клина, п. Славный и Зеленограда. На дистанции 9 км в своих возрастных группах первыми стали Виктория Сальникова, Алексей Нефёдов, Иван Голубицкий, Анастасия Имамутдинова, Дмитрий Ечко и Иван Обухов, Дарья Медынская и Ольга Сушнёва - все из Конакова.

На дистанции 21 км из конаковцев первыми стали Айдар Исхаков и Анна Черепанова. На марафонской дистанции все первые места собрали гости.

Анатолий АФОНЕНКО.