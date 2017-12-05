ДНИ ПОСЕЛЕНИЙ НАЧАЛИСЬ

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И первыми в этом году отмечали День села жители Юрьево-Девичьевского сельского поселения. Традиционно праздник всех сельчан проходит там в канун Дня Победы.
С утра в храме Георгия Победоносца прошел праздничный молебен, по окончании которого по селу прошел Крестный ход. В центре села на площади работал детский городок, была игровая программа.
А после обеда в сельском Доме культуры состоялся праздничный концерт. На нем побывала глава Конаковского района Л.А.Козлова.
Подробности – на тематической странице «Местная власть: день за днем».