ДНИ ПОСЕЛЕНИЙ НАЧАЛИСЬ

И первыми в этом году отмечали День села жители Юрьево-Девичьевского сельского поселения. Традиционно праздник всех сельчан проходит там в канун Дня Победы.

С утра в храме Георгия Победоносца прошел праздничный молебен, по окончании которого по селу прошел Крестный ход. В центре села на площади работал детский городок, была игровая программа.

А после обеда в сельском Доме культуры состоялся праздничный концерт. На нем побывала глава Конаковского района Л.А.Козлова.

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