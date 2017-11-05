ПОДДЕРЖКА ЛЬНОВОДОВ

В Тверской области 21 льноводческое хозяйство получит финансовую поддержку в 2017 году

В Тверской области 21 хозяйство получит субсидии на возмещение части затрат при производстве и реализации льноволокна в 2017 году. На заседании регионального Правительства, которое провел Губернатор Игорь Руденя, утвержден порядок предоставления субсидий сельхозтоваропроизводителям.

«Главная задача – не снизить объемы производства льна в регионе. Мы должны обеспечить поддержку льноводам», – обозначил Игорь Руденя.

С Министерством сельского хозяйства РФ достигнута договоренность о выделении на поддержку льноводства Тверской области дополнительных средств из федерального бюджета в сумме 43 млн рублей. Из региональной казны выделено 12 млн рублей.

Потенциальным получателям субсидии, производящим льноволокно и семена, также обеспечен сбыт продукции. Определены шесть предприятий, которые принимают сырье на переработку. Уже сейчас хозяйства знают, куда смогут поставить товар и по какой цене.

Особое внимание в регионе уделяется вопросу вторичной переработки волокна. Налажен выпуск стеновых утеплителей из льна. Развитие перерабатывающих предприятий позволит наращивать объемы производства этой культуры в Тверской области.

Верхневолжье является лидером в Российской Федерации по посевам льна. Планируется, что в текущем году общая посевная площадь в регионе составит почти 7 тыс. га. Аграрии рассчитывают получить рекордный за последние несколько лет урожай в 6 тыс. тонн льна.

Пресс-служба Правительства Тверской области.