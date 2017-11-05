Стратегические инициативы Президента Российской Федерации

Объем инвестиций в Тверской области вырос на 13,5%

По итогам 2016 года индекс физического объема инвестиций в основной капитал в Тверской области увеличился на 13,5% к уровню 2015-го.

Инвестиционная политика региона направлена на более активное использование географических, транспортно-логистических и природных преимуществ Верхневолжья.

«Мы должны обеспечить открытие новых предприятий и создать рабочие места во внебюджетной сфере. Для этого необходимо привлекать инвесторов и модернизировать имеющиеся производства», – обозначил Губернатор Игорь Руденя.

В прошлом году достигнут рост одного из главных индикаторов майских указов Президента РФ Владимира Путина – отношения объёма инвестиций в основной капитал к валовому региональному продукту. Ожидается, что по итогам 2016 года данный показатель составит 26% (по итогам 2015 года – 21,5%). Фактически Тверская область вплотную приблизилась к плановому значению 2018 года – 27%.

Самые большие темпы роста инвестиций зафиксированы в гостиничном и ресторанном бизнесе – в 3,8 раза, у обрабатывающих производств – в 2,2 раза, в сельском хозяйстве – в 1,4 раза.

Пресс-служба Правительства Тверской области.