РЕМОНТ ДОРОГ: ЕДИНЫЕ СТАНДАРТЫ

В Тверской области разрабатывают единые стандарты ремонта и содержания дорог

По поручению Губернатора Игоря Рудени в Тверской области разрабатывают единые стандарты ремонта и содержания дорог. Требования к проведению работ на дорогах региона, параметры используемых материалов, методы контроля качества и алгоритм подготовки документации будут зафиксированы законодательно. Подготовку документа обсудили 11 мая на совещании в Правительстве Тверской области.

«Одна из ключевых задач — это максимально эффективная реализация программы ремонта дорожной сети. Мы должны начать с унификации стандартов. Необходимо делать ремонт с таким качеством дорожного покрытия, чтобы не возвращаться к ямочному ремонту как минимум пять лет», — обозначил Игорь Руденя.

Областной стандарт основан на федеральных требованиях и будет обязательным к исполнению на всей территории Верхневолжья. В настоящее время документ готов и проходит анализ в госкомпании «Автодор». В нём закреплены типовые проектные решения по ремонту дорог разных классов, что позволит сократить сроки подготовки к работам и материальные затраты. Также в документе прописаны критерии диагностики и оценки качества, технические требования к материалам: щебню, песку, асфальтобетонным смесям.

Одним из ключевых этапов работ, по мнению Губернатора Игоря Рудени, является диагностика состояния магистралей. В настоящее время в Тверской области передвижными дорожными лабораториями компании «Автодор-Инжиниринг» обследовано порядка 860 километров автодорог I класса, где идёт интенсивный поток транспорта. В частности, направления Торжок – Осташков, Осташков – Селижарово – Ржев, Тверь – Ржев, Тверь – Бежецк – Весьегонск и другие.

Отчёт о диагностике и фотоматериалы в скором времени будут предоставлены в распоряжение Правительства Тверской области на безвозмездной основе. Эти данные войдут в технический архив и будут учтены при планировании карты дорожных работ.

По мнению Игоря Рудени, контроль за проведением ремонта дорог должен вестись на всех его этапах.

«Мы создаём в регионе многоуровневую систему контроля качества дорожных работ. В нём могут и должны участвовать не только специалисты, Минтранса, Министерства контрольных функций Тверской области, дорожного фонда, ГИБДД и местных администраций, но и представители общественности», — считает Губернатор.

В 2017 году планируется привести в нормативное состояние свыше 365 километров дорог Тверской области. На эти цели будет направлено более 7,8 млрд рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области.