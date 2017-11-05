ВОДНЫЕ МАРШРУТЫ БУДУТ РАЗВИВАТЬСЯ

В Тверской области планируют развивать водные маршруты вверх по Волге

С открытия сезона навигации Тверь приняла семь туристских теплоходов. Планируется, что всего в столицу Верхневолжья в этом году зайдут более 80 круизных судов. Перспективы развития водных маршрутов в регионе обсуждались на оперативном совещании с членами областного Правительства, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

«Необходимо увеличить количество больших судов, которые курсируют в Тверской области. Нужно разработать соответствующую программу и уже в следующем году удвоить число лайнеров, заходящих в областной центр», – обозначил глава региона.

По мнению Губернатора, для туристов, посещающих Верхневолжье, помимо Твери могут быть интересны Конаково, Старица, Городня и другие прибрежные населенные пункты. Во многих городах, расположенных у Волги, есть храмы, монастыри и другие культурные объекты. Так, Калязин ежегодно принимает до 250 судов.

Развитие водных маршрутов внутри региона позволит увеличить туристический поток в районы, обеспечит занятость населения, принесет положительный экономический эффект, убежден Игорь Руденя.

Большие перспективы – в развитии водных путей вверх по Волге. Для этого необходимо проводить дноуглубление реки. Такие работы предусмотрены в федеральной целевой программе по сохранению и восстановлению Волги. Заявка на вступление в нее готовится от Тверской области.

Игорь Руденя также обратил внимание: при реализации этих планов важно обеспечить всю необходимую инфраструктуру, в том числе предусмотреть плавучие топливно-заправочные комплексы. Кроме того, в местах прибытия судов должна быть организована торговля сувенирами, представлены местные бренды.

Наряду с привлечением гостей из других регионов в Тверской области планируется развивать и внутриобластной туризм.

«Можно организовывать экскурсионные поездки, однодневные туры для жителей разных районов в Торопец, Вышний Волочек, Весьегонск, Старицу, Осташков и другие города», – считает Губернатор.

Пресс-служба Правительства Тверской области.