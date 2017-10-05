Стратегические инициативы Президента Российской Федерации

На зарплаты педагогов Тверской области в 2017 году направлено около 7,5 млрд рублей

Распределение субвенций между муниципальными образованиями Тверской области на реализацию майских указов Президента РФ Владимира Путина в части достижения показателей по заработным платам педагогов обсудили на заседании Правительства, которое провёл Губернатор Игорь Руденя. В общей сложности на оплату труда педагогических работников школ и детских садов в областном бюджете заложено около 7,5 млрд рублей.

Для регионального Правительства исполнение майских указов является приоритетом в работе, подчеркнул глава региона.

«Наибольшая доля расходов приходится на повышение заработной платы бюджетников. Это позволило в 2016 году выполнить показатели, заложенные в указах Президента РФ», — обозначил Игорь Руденя.

Общий объём субвенций на дошкольное и общее образование Верхневолжья в 2017 году составляет 8 млрд рублей — порядка 70% всего бюджета отрасли. Из них более 2 млрд рублей предназначено для дошкольных учреждений. Основная часть этой суммы пойдёт на оплату труда педагогов. Планируется, что средняя заработная плата воспитателей составит 21187 рублей.

Около 6 млрд рублей — субвенции для системы общего образования. В частности, 5,5 млрд рублей составит фонд заработной платы преподавателей, что позволит обеспечить реализацию стратегических инициатив Президента. Целевой показатель по средней зарплате учителей — 24 245 рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области.