В ИЮНЕ НАЧНЕТСЯ РЕМОНТ

posted by Максим Малахов on ср, 05/10/2017 - 22:42
Замена окон, ремонт спортзалов и санитарных комнат в школах Тверской области начнётся в июне
 
28 муниципальных образований Тверской области подали заявки на участие в программе по замене окон, ремонту спортивных залов и санитарных комнат. На эти цели муниципалитетам будет направлено более 57 млн рублей в качестве субсидий. Подготовку к реализации программы обсудили 10 мая на оперативном совещании Губернатора Игоря Рудени с членами регионального Правительства. 
Проект по замене окон, ремонту спортзалов и санитарных комнат в школах Верхневолжья запущен по инициативе главы региона. 
«Наша задача — обеспечить одинаковое качество жизни, образования, учебного процесса на территории всей Тверской области», — обозначил Игорь Руденя.  
На замену окон заложено более 36,8 млн рублей, порядка 12,5 млн рублей планируется направить на ремонт санитарно-технических узлов. На приведение в порядок школьных спортзалов — 7,7 млн рублей. 
Субсидии будут предоставляться на конкурсной основе на условиях софинансирования с муниципальными бюджетами. В настоящее время приём заявок завершён, конкурсный отбор пройдёт до 19 мая. Чтобы закончить ремонт к началу нового учебного года, приступать к работам подрядчики должны будут не позднее июня. 
Всего в этом году на укрепление материально-технической базы школ госпрограммой по развитию образования Тверской области предусмотрено 82,6 млн рублей. 
 
Пресс-служба Правительства Тверской области.
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