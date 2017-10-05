В ИЮНЕ НАЧНЕТСЯ РЕМОНТ

Замена окон, ремонт спортзалов и санитарных комнат в школах Тверской области начнётся в июне

28 муниципальных образований Тверской области подали заявки на участие в программе по замене окон, ремонту спортивных залов и санитарных комнат. На эти цели муниципалитетам будет направлено более 57 млн рублей в качестве субсидий. Подготовку к реализации программы обсудили 10 мая на оперативном совещании Губернатора Игоря Рудени с членами регионального Правительства.

Проект по замене окон, ремонту спортзалов и санитарных комнат в школах Верхневолжья запущен по инициативе главы региона.

«Наша задача — обеспечить одинаковое качество жизни, образования, учебного процесса на территории всей Тверской области», — обозначил Игорь Руденя.

На замену окон заложено более 36,8 млн рублей, порядка 12,5 млн рублей планируется направить на ремонт санитарно-технических узлов. На приведение в порядок школьных спортзалов — 7,7 млн рублей.

Субсидии будут предоставляться на конкурсной основе на условиях софинансирования с муниципальными бюджетами. В настоящее время приём заявок завершён, конкурсный отбор пройдёт до 19 мая. Чтобы закончить ремонт к началу нового учебного года, приступать к работам подрядчики должны будут не позднее июня.

Всего в этом году на укрепление материально-технической базы школ госпрограммой по развитию образования Тверской области предусмотрено 82,6 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области.