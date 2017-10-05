ШКОЛЬНИКИ ПОСЕТИЛИ ДВОРЕЦ

Более 12 тысяч школьников Тверской области бесплатно посетили Тверской императорский дворец

Бесплатные экскурсии в Тверской императорский дворец в этом году уже посетили 12 тысяч 626 школьников Верхневолжья. Это учащиеся 8-11 классов из 38 муниципальных образований региона. Проект «Нас пригласили во Дворец!» реализуется по инициативе Губернатора Игоря Рудени. 10 мая на оперативном заседании главы региона с членами Правительства подвели промежуточные итоги акции.

«Очень важно, чтобы у молодежи формировалось полноценное представление об истории родного края. Повышение уровня культуры населения – вопрос, который не имеет временных границ. Поэтому этот проект будет реализовываться ежегодно», - обозначил Губернатор Игорь Руденя.

В этом году проект охватывает учащихся 8-11 классов. Планируется, что Императорский дворец за текущий год посетят около 33 тысяч школьников.

В областном бюджете 2017 года на обеспечение подвоза учащихся из муниципальных образований региона до места экскурсии предусмотрено 12,7 млн рублей, организацию питания – 3,3 млн рублей.

Проект «Нас пригласили во Дворец!» направлен на приобщение школьников к истории и культуре России, развитие интереса к изучению и сохранению историко-культурного наследия страны, а также на духовно - нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Пресс-служба Правительства Тверской области.