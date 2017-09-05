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9 мая – День Победы
Уважаемые жители Тверской области!
Дорогие ветераны!
Сердечно поздравляю вас с Днем Победы!
Это самый дорогой для каждого россиянина праздник, в котором соединились светлая радость, скорбь и память о тех, кто отдал за Родину самое дорогое – свою жизнь. На протяжении 1418 дней и ночей Великой Отечественной войны наши отцы, деды и прадеды мужественно противостояли врагу, показывая пример небывалой стойкости и патриотизма. Их подвиг – важнейший нравственный ориентир для всех поколений.
Наши земляки внесли неоценимый вклад в дело общей Победы. Тверь и Ржев по праву носят почетное звание «Город воинской славы». Впервые в этом году Белый и Зубцов встретят 9 мая в почетном региональном звании «Город воинской доблести».
Забота о ветеранах, обширная поисковая деятельность, военно-патриотическое воспитание молодежи, обустройство воинских мемориалов и памятников – сегодня это важные направления нашей общей работы в регионе.
Низкий поклон ветеранам, которые завоевали Великую Победу. Вечная слава тем, кто погиб за свободу и независимость Родины. Наш общий долг – из поколения в поколение передавать память о войне и ее героях.
В этот светлый и памятный день желаю всем жителям нашей области мирного неба над головой, здоровья, семейного благополучия и новых успехов на благо нашего региона и всей России!
Губернатор Тверской области И.М. Руденя.
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Уважаемый земляки! Поздравляю вас с Днем Победы! 9 Мая – праздник всей страны и каждой российской семьи. Великая Победа – бесценное достояние нашего народа. Мы должны бережно хранить память о подвиге наших отцов и дедов, которые отстояли свободу и независимость Родины, подарили человечеству радость мирной жизни. Наша важная миссия – передать историческую правду детям и внукам. Уверена, что День Победы всегда будет символом нашего национального триумфа, народного единения, воинской славы и трудовой доблести. Желаю вам успехов, осуществления намеченных планов и всего самого доброго!
Светлана Максимова, депутат Государственной Думы РФ, фракция «Единая Россия».
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Дорогие Ветераны, уважаемые жители Конаковского района! Примите самые искренние поздравления с 9 Мая, праздником Великой Победы!
Для всех нас 9 Мая — радостная дата, которая принесла нашей стране долгожданную Победу над немецко-фашистскими захватчиками.
Этот праздник традиционно встречают, не только с радостными чувствами, но и со слезами. Слезами искреннего счастья и нескончаемой благодарности к тем, кто отвоевал для нас мирное небо.
С каждым годом все меньше остается среди нас ветеранов Великой Отечественной войны, но память об их подвиге не сотрется никогда.
Дорогие ветераны, Ваш подвиг бессмертен! Ценой тысячей жизней, бескрайней смелостью и неподдельной любовью к Родине Вы подарили нам жизнь.
Сегодня, 9 Мая, мы снова вспоминаем об этом великом подвиге, о силе духа и о патриотизме. Пусть война больше не касается будущих поколений, а жизнь наполняется обычными радостями: искренностью близких людей, верной дружбой и неподкупной любовью!
Уважаемые ветераны и жители Конаковского района, от всей души поздравляем Вас с праздником 9 Мая! Желаем Вам крепкого здоровья, мирного неба над головой, и как можно больше добрых и ясных дней в жизни!
Давайте будем беречь наших близких, окружать их заботой и вниманием! Пусть праздник Великой Победы наполнит сердца гордостью и радостью за героев войны, которые защитили родную землю!
С праздником!
С уважением,
депутат ЗС Д.И. Дородных,
глава Конаковского района Л.А. Козлова,
глава администрации Конаковского района О.В. Лобановский.