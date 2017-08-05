МЕНЯЕМ АНАЛОГОВОЕ НА ЦИФРОВОЕ



Филиал РТРС «Тверской ОРТПЦ» информирует о том, что в Конаковском районе организовано эфирное вещание цифрового телевидения. Из пунктов вещания, расположенных в г. Конаково и п. Новозавидовский, ведется трансляция пакета цифровых телерадиоканалов РТРС-1 (первый мультиплекс), который включает в себя 10 общероссийских обязательных общедоступных телеканалов (Первый канал, Россия 1, МАТЧ ТВ, Россия К, Россия 24, НТВ, Пятый канал, Карусель,ТВЦ, ОТР) и 3 радиоканала (Радио России, Маяк, Вести ФМ).Цифровое эфирное телевидение является бесплатным. Для приема цифрового эфирного телевидения (ЦЭТВ) необходимы антенна с дециметровым диапазоном волн (коллективная или индивидуальная) и телевизор с поддержкой стандарта DVB-T2. Если у телезрителя аналоговый телевизионный приемник, то нужна цифровая приставка стандарта DVB-T2.Подключение оборудования для просмотра цифрового эфирного телевидения не занимает много времени и не требует специальных навыков и знаний. Для приема ЦЭТВ в Конаковском районе необходимо настроить приёмник (цифровой телевизор или приставку) на 37ТВК (602 МГц).РТРС напоминает, что после 2018 года прекратятся субсидии общероссийским обязательным общедоступным телеканалам и радиоканалам на распространение эфирного аналогового сигнала в населенных пунктах с численностью менее 100 тыс. жителей. Поэтому мы рекомендуем заранее подготовиться к отключению аналогового вещания.Более подробную информацию можно получить на сайте ртрс.рфНа сайте Интерактивной карты карта.ртрс.рф есть сервис «Пункты продаж», который предназначен для поиска магазинов, предлагающих приемное оборудование для «цифры» (телевизоры с тюнером DVB-T2, приставки стандарта DVB-T2, комнатные и наружные дециметровые антенны).Для консультации по подключению и настройке ЦЭТВ можно обращаться по телефонам:8-800-220-20-02 – горячая линия РТРС8(4822)32-33-28 – центр консультационной поддержки филиала РТРС «Тверской ОРТПЦ»