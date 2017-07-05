ДУМАЙ О ДРОВАХ ЛЕТОМ

О мерах социальной поддержки на приобретение твердого топлива (дрова,уголь)

В настоящее время существует два способа получения мер социальной поддержки на приобретение твердого топлива: получение субсидий на твердое топлива; компенсация 50% стоимости приобретаемого твердого топлива в пределах норм, установленных для продажи населению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.Порядок предоставления субсидии на твердое топливо (далее - субсидий), также как и субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг, определен постановлением Правительства РФ № 761 от 14.12.2005г. «О предоставлении субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», ст. 159 Жилищного кодекса РФ.

Субсидия на приобретение твердого топлива предоставляется гражданам, проживающим в жилых помещениях, где для отопления жилого помещения в качестве основного вида топлива используется твердое топливо (при наличии печного отопления) Субсидия предоставляется гражданам РФ, имеющим регистрацию по месту постоянного жительства, основания пользования жилым помещением.

Расчет размера субсидии производится индивидуально для каждой семьи и зависит от состава семьи, совокупного дохода семьи (за период, равный 6-ти последним месяцам перед обращением, установленных стандартов стоимости коммунальных услуг и др.)

Расчет и получение компенсации выполняется по заявительному принципу. Это значит, что для получения субсидий необходимо обратиться в территориальный отдел социальной защиты населения Конаковского района или многофункциональные центры с требуемым пакетом документов. В его составе должны быть представлены:

- паспорта всех членов семьи;

-свидетельства о браке и о рождении, а также любые другие документы, подтверждающие родство;

-документы на недвижимость (это может быть либо документы, подтверждающие наличие права собственности на жилье, либо договор найма);

-справки о доходах всех членов семьи за последние полгода (или другие документы, подтверждающие финансовое состояние семьи);

-номер открытого в банке счета для перечисления денежных средств( субсидии).

Получатели субсидии на твердое топливо( дрова, уголь) обязаны представить документ (кассовый и (или) товарный чек), подтверждающий покупку твердого топлива до окончания срока предоставления субсидии. В кассовом и (или) товарном чеке, подтверждающем покупку твердого топлива, должна быть указана стоимость за 1 куб.м дров, либо 1 тонну угля, количество, дата приобретения, юридический адрес организации, № телефона.

Субсидия предоставляется на период 6 месяцев. После того как период закончился, гражданину необходимо снова обратиться в ТОСЗН и подтвердить сохранение за собой право на получение субсидии на твердое топливо(дрова, уголь).

Телефоны для справок для оформления субсидии: 3-27-12, 3-27-16, 3-27-17.

2.В соответствии с постановлением Администрации Тверской области № 311-па от 24.06.2010 г. « Об утверждении порядка предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в Тверской области в денежной форме» предусмотрено следующее.

Право на ежегодную денежную выплату в размере 50% стоимости приобретаемого твердого топлива в пределах норм, установленных для продажи населению в соответствии с законодательством Российской Федерации для граждан, проживающих в домах с печным отоплением (далее – ЕДВ), имеют следующие граждане, проживающие на территории Тверской области:

инвалиды и участники Великой Отечественной войны;

инвалиды боевых действий;

военнослужащие и лица состава ОВД, ГПС, ставшие инвалидами при исполнении служебных обязанностей;

лица, награжденные знаком «Житель блокадного Ленинграда, имеющие инвалидность;

бывшие несовершеннолетние узники фашистских лагерей;

члены семей погибших (умерших) инвалидов, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий; военнослужащих и лиц из состава ОВД, ГПС, погибших при исполнении служебных обязанностей (родители, супруги, дети до 18 лет (или до 23 лет в случае, если они обучаются), в определенных случаях, предусмотренных законодательством);

инвалиды и семьи, имеющие детей - инвалидов;

граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь; семьи умерших граждан из этой категории;

граждане, получившие в период 1949-1963 г.г.суммарную дозу облучения более 25 бэр;

инвалиды и ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 1986-1987 г.г., по объекту «Укрытие»; семьи умерших из этой категории граждан;

граждане, эвакуированные из зоны отчуждения на Чернобыльской АЭС в 1986 году; инвалиды, эвакуированные, переселенные, выехавшие добровольно из зоны отчуждения;

граждане, ставшие инвалидами, участники ликвидации последствий вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча; семьи умерших граждан из этой категории;

граждане, эваукированные, переселенные вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;

граждане из подразделений особого риска; семьи умерших граждан из этой категории.

Впервые обратившиеся граждане для предоставления ежемесячных денежных компенсаций (по оплате других коммунальных услуг) и ЕДВ, их законные представители или лица, уполномоченные ими на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации, должны представить в ТОСЗН следующие документы:

а) заявление о назначении ежемесячной денежной компенсации и ЕДВ с указанием способа выплаты по его выбору;

б) документы, удостоверяющие личность, место жительства, а в необходимых случаях возраст, регистрацию по месту пребывания, принадлежность к гражданству;

в) документ о праве на меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (удостоверение установленной формы, документ об установлении инвалидности, иные документы);

г) документы, содержащие сведения о лицах, проживающих совместно с заявителем по месту его жительства (пребывания), - справка о составе семьи;

д) документы, подтверждающие правовые основания отнесения лиц, проживающих совместно с заявителем, к членам его семьи в случае, если на них распространяются меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг: свидетельство о браке; свидетельство о расторжении брака; свидетельство о рождении ребенка; паспорта заявителя и членов его семьи; судебный акт в отношении принадлежности гражданина к членам семьи заявителя;

е) документы, содержащие сведения о принадлежности жилого помещения к видам жилищного фонда и форме собственности:

договор социального найма жилого помещения;

свидетельство о государственной регистрации права собственности на жилое помещение, выданное в установленном порядке, либо выписка из Единого государственного реестра органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней;

справка, подтверждающая пользование заявителем жилым помещением, выданная органом государственной власти или органом местного самоуправления;

ж) документы, содержащие сведения о характеристике жилого помещения, видах жилищных и коммунальных услуг, предоставляемых гражданину:

документы технической инвентаризации и технического учета жилого помещения, находящегося в собственности заявителя (например, технический паспорт);

справки, выданные управляющими компаниями или ресурсоснабжающими организациями, а в случае отсутствия указанных организаций - органами местного самоуправления;

платежные документы (счета-квитанции, расчетные книжки, или другие документы), которые содержат информацию о видах жилищных и коммунальных услуг, предоставляемых гражданину;

з) документы, удостоверяющие личность и полномочия законного представителя (усыновителя, опекуна, попечителя);

и) документ, подтверждающий непредоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг по месту жительства в случае обращения за предоставлением компенсации по месту пребывания.

При расчете ЕДВ применяются годовые нормативы обеспечения основными видами твердого вида топлива на 1 кв. метр отапливаемой площади жилого помещения в зависимости от вида отопления и материала, из которого изготовлен дом.

Тарифы на твердые виды топлива устанавливаются Региональной энергетической комиссией Тверской области.

Если в жилом помещении проживает несколько граждан, имеющих право на получение ЕДВ, то каждому из них выплачивается часть данной выплаты, определенная пропорционально их количеству.

Телефон для справок: 3-27-13.

По имеющейся в ТОСЗН Конаковского района информации твердое топливо на территории Конаковского района можно приобрести у следующих индивидуальных предпринимателей с подтверждением документом ( товарным чеком):

индивидуальный предприниматель Кривоногов П.П. по тел. 8 910- 845-94-06).

индивидуальный предприниматель Ледяев В.В. по тел. 8-910-832-22-22)