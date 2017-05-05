ПОБЕДНАЯ ЭСТАФЕТА СОСТОИТСЯ В ТВЕРИ

В Твери пройдёт 70-я легкоатлетическая эстафета, посвящённая Дню Победы

9 мая в столице Верхневолжья уже в 70-й раз состоится легкоатлетическая эстафета, участие в которой примут жители города разных возрастов —школьники, студенты высших и средних учебных заведений, воспитанники детско-юношеских спортивных школ, коллективы предприятий и организаций.Забег стартует в 9:00 от площади Победы.

«Праздничные дни в каждом городе и районе должны быть насыщены патриотическими, культурными, спортивными событиями. Необходимо обеспечить возможность широкого участия жителей, особенно молодёжи, во всех мероприятиях», — считает Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

По традиции, победителей эстафеты определят в каждой подгруппе среди мужчин, женщин, юношей и девушек. Главный приз соревнований — переходящий кубок, на котором выгравированы имена призёров разных лет.

Впервые эстафета прошла 9 мая 1948 года. Тогда протяжённость маршрута составляла 8 километров. Кроме беговой дистанции, он включал в себя греблю и велосипедную гонку. С каждым годом мероприятие набирало всё большую популярность среди тверитян. Один из самых массовых стартов зарегистрирован в 2008 году тогда в эстафете приняли участие 130 команд — 1300 человек.

К Дню Победы в Тверской области в этом году приурочены и другие спортивные акции, в которых будет задействовано около 8 тысяч участников. В частности, это «Рекорд Победы», всероссийский турнир по боксу, турнир по боевому самбо и другие состязания.

Пресс-служба Правительства Тверской области.