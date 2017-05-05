ВНИМАНИЕ! ФОТОКОНКУРС!

В Тверской области проводится фотоконкурс к Дню Победы

С 24 апреля по 10 мая в Тверской области проводится региональный фотоконкурс «Облик Победы». В нем принимают участие студенты профессиональных образовательных организаций Тверской области.

«Интерес молодежи к истории Великой Отечественной войны растет. Этому способствует огромная патриотическая работа в школах и мероприятия по приведению в порядок мемориальных комплексов, воинских захоронений», - считает Губернатор Игорь Руденя.

Учащиеся представляют на конкурс свои фотоработы в различных номинациях. В номинацию «Сквозь призму времени» принимаются снимки, демонстрирующие постройки времен Великой Отечественной войны и произошедшие изменения в архитектуре; в номинацию «Победа в лицах» - фотопортреты ветеранов Великой Отечественной войны, участников боевых действий и тружеников тыла; «Взгляд в будущее…» - фотографии, отражающие проявление патриотических чувств у молодежи.

Образовательные учреждения Тверской области принимают активное участие в мероприятиях, посвященных празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Одни из наиболее ярких событий - смотр-конкурс комнат и музеев Боевой Славы среди профессиональных образовательных организаций Тверской области, студенческий автопробег по местам Боевой славы региона, проект «Патриотур» по созданию туристических маршрутов по местам малой Родины, акция «Молодежь помнит».

Также учащиеся собирали посылки ветеранам, принимали участие в мероприятиях по благоустройству мемориалов, памятников и братских захоронений и многих других мероприятиях патриотической направленности.

9 мая школьники и студенты вместе с другими жителями региона пройдут по центральным улицам Твери с портретами своих дедов и прадедов – участников Великой Отечественной войны в рамках всероссийской акции «Бессмертный полк».

Пресс-служба Правительства Тверской области.