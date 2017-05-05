Игорь Руденя и Александр Беглов посетили лагерь экспедиции «Ржев. Калининский фронт» в Тверской области

Сегодня, 5 мая, Губернатор Тверской области Игорь Руденя и полномочный представитель Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Александр Беглов побывали в лагере Международной военно-исторической экспедиции «Ржев. Калининский фронт». С условиями, созданными для проведения поисковых работ, ознакомились также главный федеральный инспектор по Тверской области Юрий Стрелецкий,исполнительный директор Российского военно-исторического общества Вячеслав Кононов, представители муниципальных властей, ветераны.

«Благодарю вас за вахту, которую несёте. Президент России Владимир Владимирович Путин поддержал идею о том, чтобы организовать работу лагеря в Тверской области на постоянной основе. Мы создадим все условия для работы по увековечению памяти погибших», — обратился к поисковикам Игорь Руденя.

Директор лагеря Александр Кудряшов провёл для гостей экскурсию. Они осмотрели антропологическую лабораторию, а также лабораторию для вскрытия и чтения медальонов, музей экспедиции, раскопы, где в настоящее время идут поисковые работы.

«Владимир Владимирович Путин передал вам спасибо за ваше мужество, труд, патриотизм. Важно, когда молодёжь встаёт рядом с ветеранами и даёт возможность людям найти своих родных», — отметил Александр Беглов на торжественном построении участников экспедиции.

На сегодняшний день подняты останки более 200 солдат и офицеров Красной Армии, по медальонам установлены имена 11 защитников Отечества, которые ранее считались пропавшими без вести. Родственники троих из них – уроженцев Орловской, Тюменской области и Республики Татарстан уже найдены.

Международная военно-историческая экспедиция «Ржев. Калининский фронт» проходит в Тверской области с 26 апреля по 8 мая. Участие в ней принимают более 500 представителей поисковых отрядов из 25 регионов России, Казахстана, Германии и военнослужащие 90-го отдельного специального поискового батальона Министерства обороны РФ. Эксгумационные работы в рамках экспедиции организованы около урочища Воробьево, деревень Соломино и Знаменское, Кокошкино и Мончалово Ржевского района.

Для начинающих поисковиков проводится обучение по разным направлениям: от современной истории России и ориентирования на местности до работы с документами и антропологии в поисковой работе.

Ещё одно новшество 2017 года — экспедиция «Ржев. Калининский фронт» объединена с Всероссийской патриотической программой «Дороги Победы»: ежедневно в полевой лагерь приезжают школьники из Тверской и Московской областей. Для них организуют экскурсии и обучающие семинары по увековечению памяти погибших в годы Великой Отечественной войны.

Пресс-служба Правительства Тверской области.