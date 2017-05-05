ОБСУДЯТ ВОПРОСЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Вопросы информационной безопасности обсудят в Твери высокие представители стран мира

23-25 мая в Твери пройдет VIII встреча высоких представителей стран мира, курирующих вопросы безопасности. Планируется обсудить проблемы международной информационной безопасности и основные направления сотрудничества в борьбе с транснациональной организованной преступностью.

Российскую делегацию возглавит Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Николай Патрушев.

«Принимая специалистов многих стран мира, Тверская область вносит свой вклад в поиск современных решений в сфере глобальной безопасности», - отметил Губернатор региона Игорь Руденя.

Участниками мероприятия станут секретари советов безопасности, министры, помощники президентов и премьер-министров по национальной безопасности, руководители спецслужб.

В эти же дни состоятся заседания «круглых столов» по наиболее актуальным проблемам международной безопасности, двусторонние и многосторонние встречи глав делегаций.

Тема борьбы с международной преступностью актуальна для Тверской области, по территории которой проходят крупнейшие транспортные коридоры. В конце апреля Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями Совета законодателей в Санкт-Петербурге поддержал предложения Тверской области по ужесточению миграционной политики, в том числе, по установлению ответственности за фиктивную постановку на учет трудовых мигрантов.

VII международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, прошла в городе Грозном в мае 2016 года. В ней участвовали представители 75 стран мира.

Пресс-служба Правительства Тверской области.