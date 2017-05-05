Ветераны Тверской области пригласили Владимира Путина на празднование 75-летия
освобождения Ржева от немецко-фашистских захватчиков
Губернатор Тверской области Игорь Руденя и полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе Александр Беглов встретились с участниками Великой Отечественной войны на площадке международной военно-исторической экспедиции «Ржев. Калининский фронт». Обсуждались вопросы патриотического воспитания молодежи, развития поискового движения.
В мероприятии также приняли участие главный федеральный инспектор по Тверской области Юрий Стрелецкий, исполнительный директор Российского военно-исторического общества Вячеслав Кононов, руководство Ржева и Ржевского района, участники экспедиции «Ржев. Калининский фронт».
«Есть два лучших способа донести до молодежи, каждого человека необходимость беречь мир и хранить память о Великой Отечественной войне. Это общение с ветеранами и возможность своими глазами увидеть и осознать весь масштаб подвига нашего народа», - считает Губернатор Игорь Руденя.
Александр Беглов поблагодарил ветеранов за участие в работе лагеря и передал фронтовикам поздравления с приближающимся Днем Победы от имени Президента России Владимира Путина.
«Ваше участие в таких мероприятиях имеет огромное значение для подрастающего поколения», - подчеркнул полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе.
Ветераны в свою очередь попросили Александра Беглова передать приглашение Президенту Владимиру Путину на празднование 75-летия освобождения Ржева от немецко-фашистских захватчиков, которое состоится в следующем году.
Председатель костромского регионального отделения общероссийской организации «Поисковое движение России» Сергей Шиянов рассказал о ходе поисковых работ на территории лагеря. По его словам планируется поднять все останки в районе проведения экспедиции. Александр Беглов отметил большой вклад Тверской области в развитие поискового движения и сохранение памяти о подвиге фронтовиков.
Пресс-служба Правительства Тверской области.