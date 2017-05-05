Игорь Руденя и Александр Беглов возложили цветы к памятнику Неизвестному солдату в Ржевском районе

5 мая в ходе визита на площадку Международной военно-исторической экспедиции «Ржев. Калининский фронт» Губернатор Тверской области Игорь Руденя и полномочный представитель Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Александр Беглов возложили цветы к памятнику Неизвестному солдату в деревне Кокошкино, неподалёку от которой разбит полевой лагерь.

В торжественной церемонии приняли участие главный федеральный инспектор по Тверской области Юрий Стрелецкий, исполнительный директор Российского военно-исторического общества Вячеслав Кононов, главы местных органов власти, ветераны.

Мемориал открыт в 2015 году. Во время Великой Отечественной войны в этих местах шли кровопролитные бои. В 1942-1943 годах в районе деревень Кокошкино, Соломино, Крутики и Кашинцево погибли, по разным данным, от 100 до 150 тыс. человек.

С инициативой увековечить память красноармейцев и возвести монумент выступило Российское военно-историческое общество, которое приняло участие и в финансировании работ.

Пресс-служба Правительства Тверской области.