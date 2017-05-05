ЧТОБЫ НИКОГДА НЕ ПОВТОРИЛОСЬ…

Во вторник, 9 мая, вся страна в очередной раз отметит День Победы Советской Армии и советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне.

Отмечать эту дату мы будем в 72-й раз. И чем больше проходит времени, чем дальше в глубь десятилетий уходят от нас эти дни, тем пронзительнее и громче звучит память о том беспримерном подвиге, который совершили наши предки, сломав хребет фашизму и освободив мир от коричневой чумы.

Сегодня возникают споры, в том числе, и о том, насколько важна для всего земного шара была эта победа и что бы было, если бы Гитлер завоевал весь мир. Кто-то даже предполагает, что ничего страшного бы не было. В псевдоисторических поисках принижается главенствующая роль нашей страны в победе над фашизмом. Но история не имеет сослагательного наклонения, и именно Советский Союз стал главным могильщиком фашизма. Мы, граждане России, - потомки победителей и ценим тот вклад, который внесла в общее дело антигитлеровская коалиция союзников. Но самую великую цену заплатил наш народ.Именно поэтому сегодня нужно помнить о цене Победы и не допустить таких войн в дальнейшем. И именно поэтому Россия сегодня, как и много десятилетий назад, стоит на страже мира и противодействует новому злу – международному терроризму. Как войну ни назови, суть у нее одна – античеловечья.

И в День Победы в самой кровопролитной в истории человечества войни нужно думать, в первую очередь, о мире!

С праздником!