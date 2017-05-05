ПРАЗДНИК ШАГАЕТ ПО РАЙОНУ



Основные мероприятия Дня Победы еще впереди, но праздничные события идут своим чередом. О фестивале патриотической песни и программе «Русь» в Селиховском ДК мы рассказываем в этом номере газеты. Также в Конакове 2 мая прошла легкоатлетическая эстафета, долгое время она проходила на призы газеты «Заря». 3 мая на городской площади состоялся традиционный «Парад малышковых войск», в котором участвовали 9 городских детских садов, Гран-при получил отряд детского сада № 12. На следующий день там же прошел юнармейский «Марш Победы». А сегодня, 5 мая, у мемориала сержанта Васильковского в Рябинках пройдет районный митинг «Никто не забыт, ничто не забыто», после чего для ветеранов состоится прием главы Конаковского района в «Домокафе».

Подробную афишу праздничный мероприятий, посвященных Дню Победы, мы публиковали в прошлом номере газеты. А сегодня напомним нашим читателям, какие мероприятия пройдут 9 мая в г. Конаково:

9-20 – отъезд ветеранов от площади перед администрацией Конаковского района

10-00 – начало шествия «Бессмертный полк» от военкомата.

10-30 – митинг в Комсомольском сквере «Никто не забыт, ничто не забыто». Минута молчания, возложение цветов и венков, фейерверк.

11-00 – первенство Конаковского района, чемпионат и первенство Тверской области по водно-моторному спорту, посвященные Дню Победы. Показательные выступления. Акватория р. Донховки.

12-00 - автопробег по местам боевой славы г. Конаково и Конаковского района. Старт от конечной остановки ул. Гагарина.

14-00 - Праздничное гуляние. ДК «Современник».

17-00 – начало праздничных мероприятий на городской площади: концерт, награждение победителей «Парада малышковых войск».

22-45 – Праздничный салют.

Также в этот день праздничные мероприятия пройдут во всех поселениях Конаковского района.