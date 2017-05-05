местная власть

Генеральная уборка



В рамках Года экологии и Всероссийского экологического субботника в Конаковском районе проходят экологические акции. Данные мероприятия проводятся с целью формирования экологической культуры, полезных и экологических бытовых привычек.

В районе организуют массовые субботники по благоустройству территорий. В Год экологии в трудовых десантах задействованы администрация Конаковского района, администрации городских и сельских поселений Конаковского района, все предприятия и организации, коммунальные службы, общественные организации, депутаты Конаковского района и жители.

Следует отметить, что субботники разноплановые и отличаются характером деятельности: кто-то сажает деревья, кто-то приводит в порядок объекты архитектуры и памятники истории, другие благоустраивают территории около мест своей работы и т.д.

28 апреля сотрудники администрации Конаковского района провели свой субботник неподалеку от деревни Рябинки. Вооружившись перчатками, граблями, вениками и тяпками, коллектив работников администрации облагородил и очистил от мусора территорию около обелиска В.В.Васильковского. Силами сотрудников была полностью вычищена от травы площадка около памятника. В порядок привели и прилегающую парковочную территорию.

Некоторые сотрудники администрации Конаковского района облагораживали территорию возле районной администрации: убирали старые листья, мусор, покрасили пандус и перила.

28 апреля субботник прошел и на территории Первомайского сельского поселения. В нем приняли участие коллектив администрации, Совет депутатов, работники МУП «Жилкомсервис», коллектив соцработников, сотрудники ОПС, школьники МБОУ СОШ п. Первое мая, учителя, коллектив участковой больницы, а также жители поселка и коллективы магазинов.

Был наведен порядок в парке, на площади перед памятником, у много-этажных домов и школы. Вывезены остатки мусора после сноса ветхих построек. Все участники субботника трудились добросовестно, с хорошим настроением. Администрация Первомайского сельского поселения сообщает: «28 апреля был дан старт работе по благоустройству и наведению порядка на территории нашего поселения. В планах администрации и Совета депутатов продолжить начатую работу. Запланирован грандиозный субботник по наведению порядка на местном кладбище, общественном пляже и других объектах». Администрация города Конаково, депутаты Совета депутатов, трудовые коллективы городских муниципальных служб основным участком благоустройства выбрали территорию возле футбольного поля «Колизей»: произвели высадку 75 молодых сосен. А также очистили берег реки Волги.

В Ручьевском сельском поселении субботник проходил в несколько этапов: 7 апреля убрали территорию д. Ручьи по ул. Коммунистическая (придомовые территории общежития и бесхозяйных домов); 14 апреля прошла уборка территории кладбища в д. Крутец; 28 апреля очистили площадь у Ручьевского ДК, побелили придорожные бордюры. Администрация Ручьевского сельского поселения сообщает: «В период с 2 по 5 мая планируется уборка придомовых территорий у МКД по ул. Гагарина, уборка детской и спортивной площадок, а также косметический ремонт братских захоронений в д. Баранниково и д. Крутец».

В поселке Новозавидовский субботник прошел 29 апреля. В результате были расчищены Центральная аллея, ул. 2-я Советская, Моховая, Фабричная, Парковая, район АТС, территория возле обелиска в районе фетровой фабрики, парк Победы и территория поселкового озера. Администрацией поселка Новозавидовский объявлено, что мероприятия по благоустройству поселка не закончились, работы по санитарной очистке продолжатся.

А в Городенском сельском поселении субботники пройдут 4 и 5 мая. В процессе предполагается, прежде всего, побелить деревья. В 2015 году в Городне появился свой яблоневый сад, который разбили на площадке перед Домом культуры, а в прошлом году посадили 50 саженцев кленов возле автобусной остановки «Городня». Жители многих многоквартирных домов Городенского поселения уже с последней декады апреля принялись благоустраивать придомовые территории – выносить мусор, сметать листву, пролежавшую всю зиму под снегом. Примечательно, что с каждым годом желающих принять участие в весеннем коллективном субботнике становится все больше. А летом в Городне планируется провести день борьбы с борщевиком. Эта акция впервые прошла в поселении в августе прошлого года, и ее тоже планируют сделать ежегодной. Уважаемые жители Конаковского района, выражаем благодарность всем, кто принял участие в субботниках. И помните, чисто не там где убирают, а там где не мусорят!



Дорогу молодым талантам!________________



30 марта в стенах Конаковского энергетического колледжа прошел региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования профильного направления «Электро- и теплоэнергетика».

Заданиями олимпиады проверяли не только теоретическую, но и практическую подготовку студентов. В результате всех испытаний победителем стал Иван Богданов, студент 4 курса Конаковского энергетического колледжа. Он получил возможность представить Тверскую область на всероссийском этапе олимпиады в г. Волгограде.

Администрация Конаковского района совместно с руководством колледжа изыскала финансовые возможности на посещение олимпиады. Районная администрация, в рамках программы поддержки талантливой молодежи, взяла часть расходов на себя.

С 25 по 28 апреля на базе ГБПОУ «Волгоградский энергетический колледж» прошел заключительный этап олимпиады. В ней приняли участие 49 студентов, которые были победителями региональных этапов. Мы встретились с Иваном, он рассказал нам о себе и о конкурсе:

– Меня зовут Иван Александрович Богданов, родился в пгт Новозавидовский 5 апреля 1997 года. На данный момент являюсь студентом выпускного курса МЭИ КЭК, вышел на преддипломную практику, которую прохожу на Конаковской ГРЭС.

На вопрос о том, как удалось попасть на всероссийский этап олимпиады, отвечает уверенно и с гордостью: «Стал победителем по Тверской области». Далее Иван рассказал, что решение о поездке было принято не сразу из-за отсутствия финансовой возможности, «…но администрация Конаковского района спонсировала меня, оплатив билеты на самолет и организационный взнос для участия».

– Что вы можете сказать о всероссийском этапе олимпиады?

– Безусловно, это огромный опыт, который пригодится в трудовой деятельности. Некоторые задания я делал впервые. Отличная организация олимпиады. На базе Волгоградского колледжа данное мероприятие проводится уже в шестой раз. Примечательно, что колледж один в один, как и наш.

– Как была организована олимпиада?

– Было три этапа. На первом участникам предлагалось перевести с английского профессиональный текст и задание с последующим составлением схемы электрической цепи. Также были тестовые задания. Здесь я набрал 9 из 10 баллов. На втором этапе мы составляли наряд-допуск на производство ремонтных работ. А также было задание начертить схему электрической цепи в программе AutoCAD. Третий этап был самый сложный. Участников разделили на подгруппы. Моей рабочей группе было предложено составить дефектную ведомость трансформатора и выключателя с полной разборкой аппарата. Также в этот день проверили знания по оказанию первой медицинской помощи пострадавшему от электрического тока.

– Как была организована культурная составляющая поездки?

– Экскурсии нам организовывали замечательно. Автобусы были новые и очень комфортные, программа - очень насыщенной. В первый день посетили Мамаев курган, затем музей, посвященный Сталинградской битве, масштабы впечатляют. Посетили самую большую в России панораму, посвященную Сталинградской битве. На второй день была организована экскурсия на ТЭЦ: показали, как оборудованы рабочие места операторов, как организована работа в цехах обработки воды.

На третий день мы посетили театральное представление «Встречи по средам».

– Расскажите о результатах конкурса.

– В общем зачете я занял 22 место. Но стоит сказать, что и участвовали мы в первый раз. Обязательно поделюсь со студентами и преподавателями полученным опытом. Расскажу о трудностях и о том, где были пробелы в знаниях, на что нужно делать больший упор в процессе обучения.

Также Иван рассказал, что сейчас работает над проектом, с которым выступит на форуме для субъектов малого и среднего бизнеса «Развиваем бизнес вместе», который состоится на территории Конаковского района 26 мая.

Общественное признание —

высшая награда



27 апреля 2017 на очередной сессии Собрания депутатов Конаковского района, депутатами единогласно было принято решение «О присвоении звания «Почетный гражданин Конаковского района» Аксеновой Галине Ивановне. И стоит отметить, что это по праву заслуженно!

Галина Ивановна - человек с большой буквы. Все ее заслуги в области образования и общественной жизни района невозможно переоценить.

Галина Ивановна родилась 4 сентября 1937 года в поселке Каменка Западно-Казахстанской области. В 1960 г. окончила Уральский государственный педагогический институт им. А.С.Пушкина.

В г. Конаково работает с 1973 года, общий стаж работы 45 лет, педагогической стаж - 37 лет, из них: учителем школы - 12 лет, директором школы № 2 г. Конаково - 7 лет, директором районной вечерней школы - 3 года, заведующей отделом народного образования г. Конаково и Конаковского района - около 15 лет. За трудовую деятельность награждена медалью «Ветеран труда». За развитие образования в городе и районе, за инновационный подход в обучении, за внедрение новых обучающих технологий в образовательный процесс Галине Ивановне были присвоены звания «Отличник народного просвещения», «Заслуженный учитель школы РФ», «Человек года-2016» и др.

С марта 2009 г. по сегодняшний день Галина Ивановна Аксенова - председатель Конаковского районного совета ветеранов. Является членом Общественной палаты Тверской области первого и третьего составов, членом президиума совета ветеранов (пенсионеров) Тверской области, членом Попечительского совета областного благотворительного марафона «Наша Победа», членом общественного совета Конаковского района, 14 лет была помощником депутата Законодательного собрания Тверской области Н.А.Егоровой. Именно такими людьми славится Родина! Спасибо вам за преданность своему делу!



И снова здравствуйте!__________________________

27 апреля в зале заседаний администрации Конаковского района состоялась очередная сессия Собрания депутатов Конаковского района.

На повестке дня приоритетными вопросами были следующие:

• «О принятии полномочий по решению вопросов местного значения по организации в границах Селиховского сельского поселения теплоснабжения и горячего водоснабжения»;

• «О принятии полномочий по решению вопросов местного значения по организации в границах Городенского сельского поселения теплоснабжения и горячего водоснабжения»;

• «О принятии полномочий по решению вопросов местного значения по организации в границах Старомелковского сельского поселения теплоснабжения и горячего водоснабжения»;

• «О принятии полномочий по решению вопросов местного значения по организации в границах Ручьевского сельского поселения теплоснабжения и горячего водоснабжения».

Депутатам предлагалось рассмотреть проекты решений Собрания депутатов Конаковского района о принятии части полномочий по решению вопросов местного значения по организации теплоснабжения и горячего водоснабжения органами местного самоуправления муниципального образования «Конаковский район» Тверской области от органов местного самоуправления вышеуказанных сельских поселений Конаковского района Тверской области.

Данные проекты были подготовлены на основании:

• федерального закона № 131-ФЗ от 6 октября 2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

• Устава муниципального образования «Конаковский район» Тверской области.