РАБОЧИЙ ДЕНЬ ГЛАВЫ



О работе власти рядовой гражданин вспоминает тогда, когда ему чего-то не хватает: неважная медицина, плохие дороги, отсутствие благоустройства, пресловутые проблемы ЖКХ и так далее… И хотя многое находится в наших руках, но не посетовать на чиновника, который что-то не сделал и где-то недоработал – это святое. «Вы там покритикуйте, кого надо» - пишут и звонят нам наши читатели, когда рассказывают о своих проблемах. Однако в органах власти работают такие же люди, как и все мы, разве что наделенные полномочиями, обратной стороной которых является ответственность. И ближе всех к людям муниципальные органы власти. Не скроем: власть покритиковать всегда найдется за что. Но прежде чем критиковать, может, стоит немного понять «кухню» ее работы? Как происходит принятие тех или иных решений, которые влияют на качество нашей жизни? Глава администрации Конаковского района Олег Лобановский пошел навстречу журналистам «Зари» и предложил провести с ним один рабочий день.

О.В.Лобановский – высшее должностное лицо исполнительной власти в Конаковском районе. Работает на этой непростой должности уже четвертый год. За это время ему удалось, пусть и путем не слишком приятных мер, переломить ситуацию в районе, сделать бездефицитным бюджет и успешно решать многие социальные проблемы людей. Ведь главная задача любой власти - создание комфортных условий для проживания граждан. И именно от работы главы и его команды зависит то, как качественно будут исполняться полномочия, за которые по закону отвечает районная власть.

Утро, 8-00. Олег Владимирович - в своем рабочем кабинете. Вместе с главой Конаковского района Людмилой Козловой они о чем-то совещаются. Параллельно идет подпись документов. «У меня ничего не теряется, - говорит глава, – и я не держу документы на своем столе днями и неделями. По каждой бумаге есть срок ее действия, и я обязан не просто его выдержать: в ряде случаев нужно не доводить принятия решения до того момента, когда не остается времени «для маневра». Все нужно делать вовремя».

8-30. Начинается обычная ежедневная «оперативка». Проведет ее первый заместитель Виктор Садчиков. А Олегу Владимировичу нужно ехать в Тверь. На повестке дня - встреча в министерстве транспорта области, рабочее совещание с министром туризма, решение вопросов в приемной уполномоченного по правам человека в Тверской области, участие в семинаре по брэндированию гастрономического туризма, где должны быть предприниматели из Конаковского района.

В 10 утра в гранд-отеле «Звезда», что в центре Твери, начинается, пожалуй, самая приятное мероприятие. Семинар «Развитие гастрономического туризма в Тверской области. Формирование тверской региональной кухни как объекта туристского показа и притяжения в рамках проекта «Вкус Верхневолжья». (Краткий репортаж с этого мероприятия – на этой же странице). Среди участников – фермеры, производители продуктов питания, рестораторы, главы муниципальных образований. Представлен и Конаковский район. Ведущая семинара – Ирина Шереметкер, президент ассоциации туризма Тверской области. В работе участвуют министр туризма Тверской области Иван Егоров и депутат Государственной думы Российской Федерации Светлана Максимова. После часа семинарских занятий – пресс-подход, где чиновники общаются с журналистами. Затем мероприятие продолжается. Хочется остаться в «Звезде» до конца: послушать умных людей, поучаствовать в дегустации, но… Звонок из минтранса – и Олег Владимирович едет туда.

Вопрос, который нужно решить, очень важный. Если пустить дело на самотек, ситуация может вызвать социальную напряженность. От депутата, представляющего интересы жителей Первомайского сельского поселения, пришло письмо. Опять неладно с транспортным сообщением между поселком Первое мая и Конаковом. Только что началась навигация, но «речной трамвайчик» не вышел на маршрут. Его хозяин загодя уведомил, что терпит убытки и возить людей, несмотря на социальную значимость этой перевозки, он не может. Субсидирование покрывает лишь часть расходов, среди пассажиров много льготников. Как решить этот вопрос без областной власти? Олег Лобановский аргументированно беседует со специалистом министерства, передает все необходимые документы, включая письма граждан и перевозчика. Ситуация непростая, забегать вперед не стоит. Главное - в министерстве уверили: вопрос будет решен.

Обеденное время. Прием у уполномоченной по правам человека в Тверской области Надежды Александровны Егоровой. Вопросов, необходимых решить с омбудсменом, много. Среди них – проблема с конаковским бором. Про нее уже в свое время писали: общественность и экологи опасаются, что лесопарк лишится тех частей, которые из-за неразберихи с границами могут быть выведены из его состава. Какие шаги может предпринять районная власть, как может помочь общественность, в том числе конаковские экологи, и Общественный совет Конаковского района? Результат будет, если подключить и этот ресурс: гражданская активность способна решить многие проблемы.

Во второй половине рабочего дня в правительстве Тверской области О.В.Лобановский становится участником совещания по туризму, которое проводит министр туризма Тверской области Иван Егоров. На нем присутствуют главы многих муниципальных образований. Продолжается разговор, начатый утром на семинаре, обсуждаются, в том числе, и туристские маршруты, которые могут предложить районы области, проблемы с инфраструктурой, которые необходимо решить. Помимо Олега Лобановского, в совещании участвует и глава Городенского сельского поселения Екатерина Корнева. Речь на совещании зашла о памятнике XVIII века – Путевом дворце села Городня. Сейчас это здание используется под сельскую амбулаторию и дом-интернат для престарелых. Там тоже есть свои проблемы, их необходимо решать комплексно.

В Конаково мы возвращаемся уже в седьмом часу вечера. Завтра – новый рабочий день, со своими проблемами, со своими делами и заботами. На прощание Олег Владимирович сказал, что день выдался не слишком сложный. Обычно бывает куда напряженнее…

Кирилл НОВИКОВ.



ВКУСНЫЙ ТУРИЗМ



26 апреля в конференц-зале тверского отеля «Звезда» состоялся семинар «Развитие гастрономического туризма в Тверской области. Формирование тверской региональной кухни как объекта туристского показа и притяжения в рамках проекта «Вкус Верхневолжья».

Более 20 стендов, преимущественно с вкусной продукцией, представляющей те гастрономические изыски, на которые должен «клевать» потенциальный турист, приятно волновали зрение и обоняние.

Мармелад из Лихославля, продукция тверских фермеров «Продукты Бончарово», соленья от колхоза «Красная звезда», грибы от фермера Михаила Катихина из Калининского района, молочные и мясные продукты от фермера Вадима Рошки (тот самый, который засветился в СМИ, когда Минсельхоз хотел отнять у него потраченный грант) и многие другие. Турпродукт Конаковского района представляла «Компания «Продвижение» со своими сырами. Их стенд, как всегда, вызвал оживление.

Хозяйка сыроварни Елена Ильичева рассказала, что их продукция реализуется преимущественно в Москве, цена на нее в той же «Азбуке вкуса» формируется с огромной наценкой, и люди берут! То есть, продукт популярен и вполне может стать туристическим брендом Конаковского района, как в местных торговых сетях, так и в ресторанном бизнесе. Для этого сделаны первые шаги: вспомним презентацию «Школы сырного этикета».

Вела семинар Ирина Шереметкер, президент ассоциации туризма Тверской области. Она задавала вопросы, и хозяева стендов охотно рассказывали о своей продукции. Исторические комментарии давала руководитель делового информационного центра Тверской областной библиотеки им. Горького Людмила Соколова. Например, про сыры она сказала, что Конаковской район считается родиной российского сыроварения и первый русский сыровар Верещагин, помимо элитных сортов, варил и «народный», так называемый «зеленый сыр», с местными травами.

Эта информация очень заинтересовала Елену Ильичеву. Кто знает, может, скоро в их ассортименте появится что-то новенькое?

Проблема тверских производителей разнообразных «вкуснях» в том, что их у нас сложно купить. Например, кто знает о лихославльском мармеладе? А ведь это полностью натуральный продукт, который даже в Твери можно найти лишь в нескольких местах. Это же касается гусиных паштетов и котлет из Рамешковского района, и конаковских сыров, кстати, тоже. Продукция немассовая, где-то уникальная. И то, что попробовать ее можно только в каком-то одном месте, является привлекательным с точки зрения туристической отрасли. У нас нет моря, гор, не так много исторических достопримечательностей, так что гастрономический туризм для Конаковского района становится элементом привлечения. Тем более что мы богаты не только сырами.

Свои впечатления от семинара высказал глава администрации Конаковского района Олег Лобановский:

- Когда тема туризма только раскручивалась на областном уровне, было предложение нанести на туристическую карту Тверской области те районы, где уже есть точки притяжения гастрономического туризма. Сегодня мне понравилось, как тот или иной гастрономический бренд связывался с историей места, где он появился. Это абсолютно верный подход: такая подача заинтересует людей, к нам будут хотеть приезжать.

Для Конаковского района мы уже бренд сформировали: мы - родина российского сыроварения. У нас немало производителей делают хорошую, качественную продукцию, но они не могут выйти на рынок из-за засилья крупных сетей. Поэтому, если они будут развиваться в туристической нише, это будет замечательно.

Губернатор Игорь Михайлович Руденя увидел потенциал Тверской области, ее туристическая привлекательность лежит на поверхности, и она должна давать экономический эффект. К нам будут приезжать люди из других регионов, оставлять свои средства, вкладывая их в нашу экономику.

Особенно радует, что конаковское «Продвижение» теперь знают не только в Москве, но и в Твери…

Максим МАЛАХОВ.

ПОСЕЩЕНИЕ ХЛЕБОЗАВОДА

На следующий день, 27 апреля, глава администрации района О.В.Лобановский посетил одно из важнейших предприятий нашего города – Конаковский хлебозавод, где познакомился со всеми этапами производственного процесса: от поставки муки до упаковки и отгрузки готовой продукции. Обстоятельную экскурсию по цехам для Олега Владимировича провела Елена Борисовна Анисимова, руководитель площадки «Конаковский хлебозавод» ОАО «Волжский пекарь». В ходе экскурсии обсуждались вопросы дальнейшей модернизации производства, условия и график работы хлебопеков. Глава администрации высказал пожелание о расширении сотрудничества с хлебозаводом по организации экскурсий для старшеклассников нашего города и района в рамках профориентации выпускников школ. Олег Владимирович дал высокую оценку качеству и ассортименту выпускаемой продукции, сказав, что конаковский хлеб является нашей гордостью, неслучайно ему отдают предпочтение конаковцы и гости района.

Наталья Барановская.