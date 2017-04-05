ГДЕ БУДЕТ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР?

Подготовку к строительству в региональной столице комплекса «Тверь Экспо» обсудили Губернатор Игорь Руденя и Александр Анохин, генеральный директор АО «Спецремонт». Производственные мощности компании, подведомственной Министерству обороны РФ, в настоящее время размещаются на земельном участке, который выбран под возведение выставочного центра. Достигнута договорённость о передаче территории в государственную собственность Тверской области.

«Для нас проект по созданию большого экспоцентра в Твери — приоритетный. Мы хотели бы реализовать его в высокотехнологичном формате», — отметил Игорь Руденя.

Идею главы региона по созданию «Тверь Экспо» поддержали Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев. Планируется, что центр разместится на площади около 60 га в Заволжском районе.

По словам Александра Анохина, предварительный план мероприятий по передаче земель уже одобрен: процесс будет идти в два этапа.

«Участок состоит из двух частей: 39 га и 20 га. Большая часть не имеет никаких обременений, и это позволяет нам приступить к её передаче в собственность региона», — сказал Александр Анохин.

Мероприятия займут около полутора месяцев. На втором участке находятся действующие мощности АО «Спецтехника», освободить площади предприятие сможет в течение 6-8 месяцев.

Для размещения АО «Спецремонт» будет выделена площадка в другом месте, по стоимости и техническим характеристикам полностью соответствующая нынешней.

Выставочный центр «Тверь Экспо», а также офисно-гостиничный комплекс «Тверь Сити» в районе железнодорожного вокзала в перспективе должны стать важнейшими объектами деловой инфраструктуры столицы Верхневолжья. В феврале они были презентованы на экспозиции регионов Российского инвестиционного форума «Сочи-2017».

«Тверь Экспо» запланирован как площадка для презентации экономического, туристического и инвестиционного потенциала Тверской области, проведения крупных мероприятий. Стоимость проекта оценивается примерно в 8 млрд рублей. На финальной стадии реализации он может обеспечить несколько тысяч рабочих мест для жителей региона.

Пресс-служба Правительства Тверской области.