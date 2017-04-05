ВОССТАНОВИМ ВОЛГУ!

Тверская область готова участвовать в федеральной целевой программе по сохранению и восстановлению Волги

Министерство природных ресурсов и экологии РФ собирает заявки от регионов страны на участие в новой федеральной целевой программе по сохранению и восстановлению Волги. Вопрос обсуждался на встрече Губернатора Игоря Рудени и председателя Совета директоров группы компаний «Агранта» Сергея Бачина.

Поручение о подготовке программ сбережения уникальных природных объектов России, таких, как река Волга, озеро Байкал, давал Президент России Владимир Путин в ходе обращения с посланием Федеральному Собранию РФ 1 декабря 2016 года.

«Необходимо внести наши предложения по участию в целевой программе с проектами заявок. В них нужно включить мероприятия по обустройству очистных сооружений Ржева, Старицы, Конаково, Зубцова, Осташковского, Пеновского, Селижаровского районов», – обозначил Игорь Руденя.

Среди других приоритетных работ – дноуглубление в акваториях рек Шоша и Волга, благоустройство Волговерховья.

Сергей Бачин отметил, что внимание к вопросам сохранения и восстановления Волги было усилено благодаря работе в Тверской области форума «Реки России»:

«На этом мероприятии, которое традиционно на протяжении последних лет проходит в Завидово, рассматриваются вопросы развития речного туризма и транспорта, а также защиты рек России».

Игорь Руденя поручил проработать вопрос о создании рабочей группы при Правительстве Тверской области для участия и реализации мероприятий федеральной целевой программы. По мнению Губернатора, в ее состав должны войти представители экспертного и бизнес сообществ.

Справочно: 23-24 июня 2017 года в конференц-центре гостиницы «Рэдиссон Завидово» (Тверская область, Конаковский район) во второй раз пройдет Национальный туристский форум «Реки России». Организаторами форума являются Федеральное агентство по туризму и Правительство Тверской области. Партнеры проекта – Российский союз туриндустрии, Национальная палата судоходства, компания «Завидово Девелопмент».

В прошлом году национальный туристский Форум «Реки России» собрал более 600 делегатов, в том числе представителей федеральных и региональных органов власти, экспертов сферы туриндустрии, представителей отраслевых объединений.

Основными темами обсуждения стали развитие инфраструктуры на внутренних водных артериях, возрождение круизного судостроения, привлечение инвесторов, продвижение водных маршрутов, сохранение природных ресурсов.

Пресс-служба Правительства Тверской области.