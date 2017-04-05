ПОВЕЗЛО, ТАК ПОВЕЗЛО!

В Твери семья купила в отделении Почты России лотерейный билет и выиграла 1,5 миллиона рублей

Жительница города Твери приобрела в отделении Почты России билет на один из апрельских тиражей Русского лото. Он оказался счастливым - тверичанка выиграла 1,5 миллиона рублей.

Лотерейные билеты, приобретенные на почте, приносят удачу многим жителям Тверской области. Мелкие и средние выигрыши случаются практически каждый день, а крупные приблизительно выпадают раз в год.

Особенно везучими оказываются жители Нелидово. Например, около трех лет назад семья пенсионеров выиграла автомобиль. Счастливый лотерейный билет они купили в своем отделении Почты России. А всего год назад житель Нелидово выиграл квартиру и 100 тысяч рублей, также приобретя билеты Жилищной лотереи и Русского лото на почте.

Добавим, что только за апрель в отделениях Почты России Тверской области было продано 56 тысяч лотерейных билетов.

С июля 2014 года все лотереи, проводимые на территории Российской Федерации, являются государственными. Целевые отчисления от продажи лотерейных билетов направляются на развитие российского спорта. Национальный почтовый оператор является одним из крупнейших агентов по реализации лотерейных билетов.

Сегодня приобрести билеты Всероссийских государственных тиражных и бестиражных лотерей в ассортименте можно в почтовых отделениях по всей стране.

УФПС Тверской области.