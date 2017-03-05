БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД ВЕТЕРАНАМ

С 8 по 10 мая 6 таксомоторных предприятий Тверской области будут бесплатно доставлять ветеранов к местам проведения массовых праздничных мероприятий. Вопрос обсудили на заседании Правительства региона, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

Ветеранам Тверской области к 9 мая будет предоставлен бесплатный проезд в электричках, автобусах и такси

«В дни празднования Великой Победы необходимо обеспечить ветеранам всю необходимую поддержку. Она должна касаться и транспортного обслуживания. Нельзя забывать, что ветераны – люди в возрасте, поэтому любое расстояние для них имеет значение», - отметил Игорь Руденя.

В данной работе будут задействованы такси «Сити», «Мираж», «Квадрат», «Лидер», «Волна», «Альянс». Всего около 300 автомобилей. Для удобства пассажиров машины необходимо обозначить специальными стикерами – подчеркнул Игорь Руденя. Планируется, что опознавательные знаки будут размещены на лобовом или заднем стекле автомобилей.

Также при наличии удостоверения ветеранам с 7 по 10 мая предоставляется бесплатный проезд в пригородном железнодорожном транспорте и с 8 по 10 мая при поездках на городских и межмуниципальных автобусных маршрутах.

Пресс-служба Правительства Тверской области.