БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД ВЕТЕРАНАМ

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«В дни празднования Великой Победы необходимо обеспечить ветеранам всю необходимую поддержку. Она должна касаться и транспортного обслуживания. Нельзя забывать, что ветераны – люди в возрасте, поэтому любое расстояние для них имеет значение», - отметил Игорь Руденя.
В данной работе будут задействованы такси «Сити», «Мираж», «Квадрат», «Лидер», «Волна», «Альянс». Всего около 300 автомобилей. Для удобства пассажиров машины необходимо обозначить специальными стикерами – подчеркнул Игорь Руденя. Планируется, что опознавательные знаки будут размещены на лобовом или заднем стекле автомобилей.
Также при наличии удостоверения ветеранам с 7 по 10 мая предоставляется бесплатный проезд в пригородном железнодорожном транспорте и с 8 по 10 мая при поездках на городских и межмуниципальных автобусных маршрутах.
Пресс-служба Правительства Тверской области.