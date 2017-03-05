ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ БУДУТ РЕКОНСТРУИРОВАНЫ

Более 508,7 млн рублей дополнительно перечислено мэрией Москвы на реконструкцию очистных сооружений в Конаково и поселке Радченко Тверской области. Решение о финансировании проекта принято Правительством столицы.

Работа по реконструкции очистных систем в Конаково и Радченко ведется в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного между Губернатором Игорь Руденей и мэром Москвы Сергеем Собяниным в 2016 году. На эти цели Верхневолжье уже получило из бюджета столицы 150 млн рублей.

«Приведение в порядок очистных сооружений позволит значительно улучшить качество воды в населенных пунктах, расположенных возле Иваньковского водохранилища. Для нас это имеет ключевое значение. Это и экология, и комфорт проживания наших граждан», – считает Губернатор Игорь Руденя.

По информации Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области проект реконструкции объектов был разработан в прошлом году за счет средств Правительства Москвы.

Также в рамках соглашения Тверской области было предоставлено 15 единиц коммунальной техники, которая была направлена Твери, Ржеву, Вышнему Волочку, Торжку, Старицкому району, Бежецкому и Кашинскому районам. Кроме того, 300 млн рублей из бюджета столицы было выделено на ремонт дорог в Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области.